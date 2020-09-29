Вт, 29.09.2020
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В Мадонском крае в пылу ссоры мужчина сжег автомобиль подруги

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В понедельник в Мадонском крае во время выяснения отношений с сожительницей мужчина сжег ее автомобиль, сообщает агентство LETA.

В 20 часов Госполиция получила информацию о том, что у женщины в Мадонском крае произошел конфликт с агрессивно настроенным мужчиной. Прибывший на место происшествия наряд полиции констатировал, что во дворе дома горит легковой автомобиль Audi.

В ходе следствия выяснилось, что в результате выяснения отношений мужчина поджег автомобиль подруги.

На месте происшествия был задержан подозреваемый 1992 года рождения.

Начат уголовный процесс.

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