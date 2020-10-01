"Шведский кошмар Стива Джобса", или Как появился главный конкурент Apple

Стриминговый сервис Spotify был основан в 2006 году "странным и молчаливым" Даниэлем Эком и его партнером Мартином Лорентсоном. Как новая компания из Стокгольма смогла создать огромную конкуренцию технологическому гиганту Apple и в конечном итоге занять треть мирового рынка потоковой музыки?
Шведская компания Spotify вполне может назвать себя революционером в музыкальной индустрии. Она первой в Европе предложила возможность слушать музыку легально и бесплатно, не загружая песни на устройство пользователя, и в то же время столкнулась с Apple, которая разработала аналогичный сервис - iTunes. Spotify быстро стал популярным и заманил часть пользователей Apple к себе, начав "холодную войну" с "яблочной" компанией, которая продолжается по сей день.
Forbes опубликовал отрывок из книги "Против гигантов. Как Spotify подвинул Apple и изменил музыкальную индустрию", которую написали шведские журналисты Свен Карлcсон и Юнас Лейонхуфвуд. В книге описана полная история шведской компании Spotify.
Музыка бесплатно!
27 сентября 2008 года Spotify устроил большую вечеринку в клубе Bern в Стокгольме. Интерьер клуба украсили зелеными шарами, а рядом с барной стойкой посетители могли сыграть в компьютерную игру Guitar Hero. Разразился мировой экономический кризис, но финансовое положение Spotify было стабильным, и вечеринка была проведена в честь "выхода Spotify на мировой рынок".
Правда, была проблема - запуск еще не состоялся, так как было много нерешенных вопросов с лицензированием. В празднике приняли участие почти все сорок сотрудников компании: в непринужденной обстановке они общались с друзьями, инвесторами и представителями музыкальной индустрии.
В качестве спонсоров Spotify удалось привлечь пивоваренные предприятия и производителей ликера Xante. Однако у звукозаписывающих компаний появлялись все новые требования для разных стран и сборов. В конце концов было решено, что около 55% доходов Spotify пойдет звукозаписывающим компаниям, которые владеют правами на произведения. Еще 15% пойдут музыкальным издателям, защищающим интересы авторов песен. Это означало, что в лучшем случае около трети доходов будет оставлено на финансирование деятельности Spotify.
Однако позже выяснилось, что на самом деле все намного дороже. Компании захотели застраховать себя от потенциально упущенной прибыли и вернулись к обычной практике - например, к минимальной комиссии за композицию. Spotify был вынужден платить аванс, исходя из прогнозов потенциальной прибыли. Ситуация осложнялась тем, что аванс нельзя было вернуть, если сервис потоковой передачи не достигал запланированных финансовых показателей. То есть если Spotify привлекал меньше клиентов, чем планировалось, это обходилось компании очень дорого. В первые годы дела шли очень трудно, потому что расходы звукозаписывающих компаний на самом деле превышали доходы. Иными словами - Spotify работал в убыток.
Игра по серьезным правилам
Спустя несколько недель Spotify удалось подписать все необходимые контракты, чтобы полностью запуститься в короткие сроки. Подчеркивается, что услуга предлагалась бесплатно, но для тех, кто хочет стать премиум-пользователем, доступны особые преимущества. Плата - 99 крон (около 9,5 евро) в месяц. Первоначально возможность стать клиентом Spotify Premium предоставлялась клиентам интернет-провайдера Bredbandsbolaget.
В конце октября 2008 года Даниэль Эк и Мартин Лорентсон заявили крупнейшей утренней газете Швеции, что "Spotify определенно станет очень популярным".
"Мы хотим создать лучший музыкальный сервис на рынке. Я думаю, что через два-три года у нас будет около 20 миллионов пользователей", - сказал Лорентсон. И у них все получилось. Правда, только через четыре года.
В интервью Лорентсон отметил, что использование сервиса бесплатное, что обеспечит быстрый рост.
"Мы предполагаем, что 2-15% пользователей будут платить за Premium. Для других будет достаточно бесплатной версии", - заявил он. Первоначально сервис был доступен в шести странах - Швеции, Финляндии, Норвегии, Франции, Испании, а затем постепенно и в Великобритании.
Однако это не помешало Dagens Nyheter опубликовать 31 октября 2008 года статью с громким заголовком:
"Шведский кошмар Apple"
Когда все еще только начиналось, Эк сразу задумался о создании мобильного приложения. Задача была возложена на 32-летнего Густава Седерстрема, который уже заработал несколько миллионов крон, управляя бизнесом в мобильном интернете.
Со временем Седерстрем стал компаньоном Эка. Многие конкуренты Spotify уже разрешали использовать возможность мобильной потоковой передачи. Например, финский производитель мобильных устройств Nokia выпустил громкую рекламу "Nokia приходит с музыкой!", шведский конкурент Nokia Sony Ericsson открыл новый музыкальный магазин Play Now Arena, а крупнейший шведский оператор назвал свой продукт Telia Music Player. В свою очередь, Даниэль Эк, похоже, не видел конкурентов на внутреннем рынке. Он хотел бороться с Apple.
Ключевым моментом в развитии Spotify стало создание платформы, которая позволила слушать музыку как там, где есть мобильное покрытие, так и там, где его нет - в аэропортах, в самолетах и за границей. Вот почему для автономного вещания музыки требовались лицензии звукозаписывающих компаний.
Начало "холодной войны"
Седерстрем привлек к созданию Spotify всех лучших профессионалов. Новый руководитель мобильных приложений изначально не вызвал доверия у сотрудников. Говорят, что в свое время он руководил подразделением шведской армии, но не так-то просто возглавить Spotify. У каждого разработчика было свое видение, а у некоторых даже несколько вариантов того, как должно было выглядеть приложение.
Им удалось успешно проникнуть в Nokia Series 60 и первую платформу приложений для iPhone. Седерстрем столкнулся с обширными дискуссиями, которые длились неделями. Однако ему удалось заставить замолчать критиков, и вскоре он разослал письмо всем разработчикам о дальнейшем развитии мобильной версии Spotify. Отныне разработчики могли получать письма от Седерстрема в любое время суток.
Было решено, что мобильное приложение Spotify будет доступно только тем, кто имеет статус клиента Premium, то есть кто будет готов платить - тот сможет слушать музыку на телефоне. Эк отметил, что есть много замечательных удобств - при прослушивании музыки на компьютере и телефоне все действия синхронизируются, и нет необходимости загружать звуковые файлы на устройство. Седерстрем с коллегами начали переговоры с Sony и Universal, которые увенчались успехом - были подписаны крупные соглашения о сотрудничестве. Они поняли, что разрабатывается большой сервис, для которого количество платных клиентов только увеличивалось.
В июле 2009 года Даниэль Эк прибыл в Лондон. Там он познакомился с известным журналистом BBC Рори Селан-Джонсом, который писал о различных технологических разработках. Селан-Джонс уже привык к тому, что технологические компании присылают ему различные темы для публикаций. Однако Эк показал нечто особенное - приложение Spotify для iPhone.
В то время приложение находилось на стадии бета-тестирования и время от времени обнаруживались всевозможные ошибки, но оно обладало всевозможными уникальными функциями, такими как создание собственных плейлистов из миллионов доступных песен и последующее прослушивание музыки даже в метро.
Журналист понял, что это может стать большим прорывом. Он тестировал приложение Spotify в течение нескольких дней и первым сообщил о потоковой передаче Spotify на мобильный телефон. В конце июля Spotify отправил приложение в App Store для утверждения, и многие опасались, что Apple его заблокирует. Однако Стив Джобс открыл двери для конкурентов, и теперь, десять лет спустя, мир потоковой передачи музыки немыслим без Spotify.
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