В 2021 году планируется ввести налог на регистрацию автомобилей

В Министерстве транспорта поясняют, что цель поправок - сбалансировать ставки налога на эксплуатацию транспортных средств для легковых и грузовых автомобилей с максимальной массой до 3500 кг и порядок их расчета, а также определить порядок расчета налога на эксплуатацию автобусов и грузовиков в зависимости от уровня выбросов двигателя. Законопроект также предусматривает введение нового налога на регистрацию автомобилей с целью предотвращения регистрации старых и экологически вредных автомобилей в Латвии.

Ставки налога на регистрацию автомобиля определяются в зависимости от типа топлива. Цель состоит в том, чтобы продвигать рынок "чистых" и энергоэффективных транспортных средств с учетом их воздействия на энергетику и окружающую среду в течение всего срока службы, включая потребление энергии и объемы выбросов двуокиси углерода, а также оксидов азота, неметановых углеводородов и твердых частиц.

Также поправки к закону предусматривают улучшение с 2021 года ставок налога на эксплуатацию прицепов для транспортных средств, применяя их в зависимости от веса и количества осей. Ставки налога на двухосные, трехосные и полуприцепы с большим количеством осей будут применяться в зависимости от количества осей полуприцепов, полной массы и собственного веса седельно-сцепного устройства, количества осей и типа подвески ведущей оси (пневматическая или механическая подвеска).

Также в законопроекте пересчитываются ставки налога на эксплуатацию транспортных средств, которые не выражались в целых евро с 2014 года, когда в Латвии произошел переход на евро.

Кроме того, с 2021 года будет применяться новый расчет ставок налога на эксплуатацию транспортных средств к тем транспортным средствам, у которых выбросы диоксида углерода (CO2) определены в соответствии с новым методом выбросов CO2.

В Министерстве транспорта поясняют, что в настоящее время ставка налога для грузовых транспортных средств, зарегистрированных в Латвии, определяется с учетом полной массы транспортного средства. В целях содействия регистрации более чистых грузовых автомобилей в Латвии законопроект предусматривает применение нового расчета ставок налога на эксплуатацию транспортных средств для грузовых автомобилей полной массой от 3,5 до 12 тонн с 2021 года с учетом уровня выбросов класса EURO. Также с 2021 года новый расчет ставок налога на эксплуатацию транспортных средств будет применяться к транспортным средствам с полной массой более 12 тонн и седельно-сцепным устройствам с учетом уровня выбросов EURO и количества осей.

Кабинет министров поддержал предложение Министерства транспорта об увеличении прогнозов доходов от налога на эксплуатацию транспортных средств и налога на служебные автомобили за 2021, 2022 и 2023 годы на 7,8 миллиона евро в год и соответствующего увеличения дотаций из общих доходов и расходов бюджетной программы Министерства транспорта "Государственный фонд автодорог" на 2021, 2022 и 2023 годы для обеспечения содержания и восстановления автодорог. С 2022 года из упомянутой суммы 600 000 евро будут ежегодно выделяться на строительство велосипедных дорожек.

Правительство также поддержало поправки к закону о налогах на эксплуатацию транспортного средства и на служебные автомобили, подготовленные Министерством финансов, которые также вступят в силу 1 января 2021 года.

Целью поправок является индексация налоговых ставок на корпоративные автомобили с учетом темпов роста инфляции с 2017 года, а также установление налоговой ставки на легковые автомобили отдельных компаний для транспортных средств с объемом двигателя более 3000 кубических сантиметров.

О внесении изменений в закон еще предстоит принять решение Сейму.