Думпис о Covid-19: в Азии достижения лучше, чем в Европе. Главное - дисциплина общества

"В Азии достижения лучше, чем в Европе, потому что главное - дисциплина общества и сотрудничество", - отмечает Думпис.

Как сообщалось, из-за роста заболеваемости Covid-19 в Даугавпилсе и Кулдиге с 1 по 14 октября введены ограничения. Количество участников мероприятий в помещениях ограничено до 500 человек, в заведениях общепита за столиком могут сидеть не более восьми человек. Такое решение принято правительством на внеочередном заседании в среду.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в Кулдиге двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 155 случаев на 100 000 населения, в Даугавпилсе - 72,6, в среднем по Латвии - 17,6.

В обоих городах не будут очно проводиться занятия по самодеятельному искусству и профессиональному обучению, в том числе тренировки, соревнования и репетиции. В городском транспорте и в помещениях, где не может быть обеспечена двухметровая дистанция, нужно прикрывать нос и рот.

Заведения общепита в Даугавпилсе и Кулдиге смогут работать с 6 до 24 часов.

Будут запрещены мероприятия, на которых люди много двигаются, а не сидят на фиксированных местах - танцы, рок-концерты.

Министр сообщения Талис Линкайтс рекомендовал носить маски и пассажирам автобусов, которые едут в Кулдигу и Даугавпилс.