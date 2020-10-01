Чт, 1.10.2020
Нам нужно научиться делать следующий шаг в объединении сил, чтобы совместно справиться с вызовами, которые представляют из себя Китай и Россия. Если отдельные страны будут пытаться решать эти проблемы в одиночку, я уверен, что они потерпят неудачу, как это случалось ранее. Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии
Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

Парковка на набережной 11 ноября станет дороже в два раза

Набережная 11 Ноября

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

С сегодняшнего дня (1 октября 2020 года) на набережной 11 ноября (на мощеных участках улиц) меняются тарифы, сообщает Rīgas satiksme.

С 1 октября будут внесены изменения в муниципальную платную автостоянку на территории зоны R, территория зоны B будет уменьшена. Tакие меры необходимы для снижения транспортного потока в историческом центре Риги в зоне A и R.

Тарифная зона платных автостоянок от улицы Яуниелас до Бискапа гате и от Бискапа гате до Полю гате меняется с зоны B на зону R. Вместо 2,50 евро за первый час нужно будет платить 5 евро, а потом по 8 евро в час.

Рабочее время зоны R: ежедневно с 06:00 до 24:00 часов.

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