Т/ц Alfa призывает адоптировать животных, оставшихся без хозяев

По случаю открытия кампании в воскресенье, 4 октября, в т/ц Alfa состоится мероприятие для семей, посвященное Международному дню защиты животных "Дом для домашнего животного - это человек". Консультации с представителями приюта для животных Ulubele помогут развеять сомнения и узнать больше об адопции животных и возможностях поддержки в приюте. Также можно будет лично увидеть кошек из приюта, посмотреть показательные выступления обученной собаки, получить представление об уходе за шубкой питомца, его здоровье и принять участие в творческой активности - раскраске лиц и изготовлении кошачьих домиков из картона.

Когда четвероногий питомец заблудился, но никто активно его не ищет, когда хозяин не может позаботиться о своем питомце или выброшены нежданно родившиеся щенки и котята, брошенные на произвол судьбы существа чаще всего оказываются в приютах. Призывая принимать животных из приютов, обеспечивая обмен информацией об ответственности человека за домашних животных, обучая семьи и детей, в том числе побуждая подумать, действительно ли животное нужно покупать, мы имеем возможность сократить количество бездомных животных и поддержать благотворительные организации, которые заботятся о таких животных.

"Ежедневно в приюте Ulubele обитают около 500 животных - собаки, кошки, кролики, козы, шиншиллы, разные птицы и т. д. Ulubele - это приют no-kill, где никого не убивают только потому, что он недостаточно красив, молод или никто не решил забрать его домой. Мы уверены, что у каждого обитателя приюта где-то в мире есть Его Человек, и мы делаем все возможное, чтобы они встретились, будь то через несколько недель, месяцев или даже лет. Ulubele всем дает возможность жить в убежище и безопасности, но приют никогда не может стать домом. Полные надежды взгляды обитателей Ulubele ожидают и сопровождают каждого посетителя – животные не теряют веры в то, что когда-нибудь снова будут необходимы и любимы в своей семье", - говорит Илзе Джонсоне, руководитель приюта для животных Ulubele, призывая адоптировать животных, которые могут стать надежными и любящими друзьями.

Приюту для животных Ulubele в этом году исполняется 15 лет. Ежедневная забота о 500 животных - это большая ответственность, поэтому приют призывает всех помогать ему, и это можно сделать разными способами, например, стать волонтером. Однако для того, чтобы животное было по-настоящему счастливым и о нем заботились, ему нужен постоянный хозяин. В обществе существуют разные мнения об адопции животных, но все животные и все владельцы разные, поэтому стоит познакомиться и понять совместимость обеих сторон - животного, которое будет взято в дом, и его потенциальных владельцев - для счастливого общего будущего.

"Домашние животные – как члены семьи. Они могут повлиять на нашу жизнь и оставить незабываемые воспоминания. Приюты не должны становиться домом для животных. Место домашнего животного - рядом с человеком. Зная, сколько животных оказывается на улице и передается в приюты из-за безответственности или невнимательности их хозяев, мы решили сделать смелый шаг и выступить за адопцию животных из приюта. Больше узнать об этом лично можно будет на мероприятии 4 октября в т/ц Alfa. Мы верим, что расширение знаний о содержании домашних животных и поддержка передачи животных в руки новых надежных хозяев приумножат количество добрых и светлых жизненных историй", - уверена руководитель т/ц Alfa Лиене Апине.

В рамках мероприятия откроется выставка фотографий животных из приюта Ulubele, которую можно будет посмотреть с 4 по 11 октября этого года. На выставке будут представлены фотографии животных, которых можно взять из приюта, и их характеристики, которые важно знать будущим хозяевам.

День защиты животных проходит при поддержке сети зоомагазинов Dino Zoo и ее экспертов - ветеринаров, кинологов, грумера. Гости мероприятия смогут получить индивидуальные консультации, а также принять участие в викторине и выиграть призы. Вход на мероприятие - бесплатный.