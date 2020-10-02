В Эстонии поймали "лихача" на Porsche. Им оказался 13-летний мальчик

Около 3 часов ночи в Пярнумаа на шоссе Пярну - Раквере - Сымеру в непосредственной близости от моста Синди патруль полиции зафиксировал двигавшийся со скоростью 130 км/час в направлении из Пярну к Пайде автомобиль Porsche и дал сигнал остановиться. Водитель проигнорировал сигнал, прибавил скорость и стал уезжать от полиции.

Последовавший за автомобилем патруль запросил для задержания опасного водителя дополнительный ресурс. Находящиеся в районе Вяндра полицейские установили для остановки автомобиля на дороге преграду, но водителю Porsche удалось уехать. На помощь пришел еще один патруль из Пайде. Под Тюри недалеко от Сяревере на дороге было установлено еще одно препятствие и для принудительной остановки был использован "еж", - рассказал руководитель службы дорожного движения Пыхьяской префектуры Хенри Мурумаа.

Непосредственно перед установленной преградой водитель свернул с дороги направо на бездорожье, а затем автомобиль снова выехал на шоссе, где въехал в препятствовавший ему полицейский автомобиль. Так как у Porsche лопнула покрышка, ему не удалось продолжить движение, к тому же дорогу заблокировал автомобиль полиции.

Полицейские обнаружили, что кроме управлявшего автомобилем 13-летнего подростка в машине находились 12-летняя девочка и 16-летний молодой человек. По их словам, они тайком взяли автомобиль родителей 13-летнего подростка, чтобы поехать в Пярну в McDonald’s, и уже возвращались обратно, когда полицейские дали сигнал к остановке.

"На вопрос, почему он пытался уехать от полиции, подросток ответил, что боялся возможных последствий, - добавил Мурумаа. - Огромное везение, что все трое подростков остались целы. За 20 лет работы в полиции я видел, какой трагедией заканчивались подобные поездки. Мы проведем беседы как с детьми, так и с их родителями и объясним, какие могли быть последствия. Для всех родителей подчеркну - родитель должен знать, где его ребенок и что он делает. Детям надо объяснять разные темы, в том числе и связанные с дорожным движением. Садиться за руль может только человек, имеющий право на управление автомобилем".