Правительство утвердило изменения в системе авторских гонораров

Как пояснил министр культуры Наурис Пунтулис, в вопросе о применении налогов к гонорарам министерства финансов и благосостояния достигли компромисса.

С 1 июля 2021 года начнется постепенная подготовка к уплате налогов с гонораров через так называемый счет хозяйственной деятельности.

Плательщики гонораров смогут выбирать способ уплаты налога. Первый вариант - использовать налоговый режим самозанятого лица, зарегистрировавшего хоздеятельность.

Второй вариант аналогичен первому, но с использованием общего налогового режима.

Третий вариант предусматривает, что получатель гонорара, не регистрируясь как субъект хозяйственной деятельности, перед выплатой гонорара платит 25% налога с оборота до 25 000 евро в год. В случае, если оборот превышает 25 000 евро, применяется ставка 40%. 80% налога составит соцналог, остальные 20% - подоходный налог.