Вт, 6.10.2020
Я надену цепь мэра в том случае, если в течение следующих пяти лет заработаю доверие рижан, и на следующих выборах Рижской думы во второй раз буду избран мэром столицы. Мартиньш Стакис, мэр Риги
Мартиньш Стакис, мэр Риги

Правительство утвердило изменения в системе авторских гонораров

Премьер Кришьянис Кариньш

ФОТО: Valsts kanceleja

Кабинет министров утвердил изменения в системе авторских гонораров с 1 июля 2021 года.

Как пояснил министр культуры Наурис Пунтулис, в вопросе о применении налогов к гонорарам министерства финансов и благосостояния достигли компромисса.

С 1 июля 2021 года начнется постепенная подготовка к уплате налогов с гонораров через так называемый счет хозяйственной деятельности.

Плательщики гонораров смогут выбирать способ уплаты налога. Первый вариант - использовать налоговый режим самозанятого лица, зарегистрировавшего хоздеятельность.

Второй вариант аналогичен первому, но с использованием общего налогового режима.

Третий вариант предусматривает, что получатель гонорара, не регистрируясь как субъект хозяйственной деятельности, перед выплатой гонорара платит 25% налога с оборота до 25 000 евро в год. В случае, если оборот превышает 25 000 евро, применяется ставка 40%. 80% налога составит соцналог, остальные 20% - подоходный налог.

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