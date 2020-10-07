Ср, 7.10.2020
Возможно, зарплаты в Lidl будут немного выше, но нужно и понимать, что дисциплина там гораздо строже и учет рабочего времени очень скрупулезен. Хенрик Данусевич, президент Латвийской ассоциации торговцев
Хенрик Данусевич, президент Латвийской ассоциации торговцев
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В реке Югла обнаружено загрязнение: масляное пятно

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В реке Югла в Риге во вторник вновь обнаружено загрязнение - масляное пятно площадью 250 квадратных метров, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола.

Загрязнение обнаружено в реке возле улицы Форелю. Спасатели установили сорбирующие боны, причины загрязнения выясняют сотрудники Государственной службы окружающей среды.

Как сообщалось, в воскресенье в реке Югла возле ул. Маркалнес была обнаружена утечка нефтепродуктов площадью 250 квадратных метров. Тогда спасатели также установили сорбирующие боны для ликвидации загрязнения.

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