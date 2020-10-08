Кариньш потребовал пересмотреть идею о новом налоге на подержанные машины

Кариньш в четверг на собрании коалиционных партий поднял вопрос по поводу упомянутых поправок, отметив, что Минсообщения совместно с Министерством охраны среды и регионального развития и Минфином должны будут переработать предложенный налог и предложить новое решение.

"Должны быть стимулирующие механизмы с долгосрочными благами для окружающей среды и жителей. Нынешнее предложение этого не обеспечивает", - сообщил в Twitter политик.

В бюро Кариньша агентству LETA признали, что Минсообщения завтра на внеочередном заседании правительство могло бы выдвинуть поправки, отменяющие предусмотренный ранее порядок.

Напомним, с целью предотвратить ввоз и регистрацию недружественных окружающей среде легковых автомобилей в Латвию, с 1 января 2021 года планируется ввести налог на регистрацию легковых автомобилей.