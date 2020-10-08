Кариньш потребовал пересмотреть идею о новом налоге на подержанные машины

Премьер-министр Кришьянис Кариньш дал задачу Министерству сообщения пересмотреть выдвинутые поправки к закону, предусматривающие обложить налогом на регистрацию транспортных средств легковые автомобили, которые старше пяти лет и после ввоза из-за границы регистрируются в Латвии, сообщает агентство LETA.
Кариньш в четверг на собрании коалиционных партий поднял вопрос по поводу упомянутых поправок, отметив, что Минсообщения совместно с Министерством охраны среды и регионального развития и Минфином должны будут переработать предложенный налог и предложить новое решение.
"Должны быть стимулирующие механизмы с долгосрочными благами для окружающей среды и жителей. Нынешнее предложение этого не обеспечивает", - сообщил в Twitter политик.
В бюро Кариньша агентству LETA признали, что Минсообщения завтра на внеочередном заседании правительство могло бы выдвинуть поправки, отменяющие предусмотренный ранее порядок.
Напомним, с целью предотвратить ввоз и регистрацию недружественных окружающей среде легковых автомобилей в Латвию, с 1 января 2021 года планируется ввести налог на регистрацию легковых автомобилей.
В Министерстве сообщения пояснили, что цель поправок - сбалансировать ставки налога на эксплуатацию транспортных средств для легковых и грузовых автомобилей с максимальной массой до 3500 кг и порядок их расчета, а также определить порядок расчета налога на эксплуатацию автобусов и грузовиков в зависимости от уровня выбросов двигателя. Законопроект также предусматривает введение нового налога на регистрацию автомобилей с целью предотвращения регистрации старых и экологически вредных автомобилей в Латвии.