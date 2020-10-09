Налог на регистрацию автомобилей старше 5 лет: от идеи пока решили отказаться

Кабинет министров в пятницу, 9 октября, отказался от раскритикованной идеи ввести налог на первичную регистрацию всех автомобилей старше пяти лет, сообщает LETA.
На заседании Кабинета министров премьер-министр Кришьянис Кариньш признал, что не станет продвигать эти поправки вместе с пакетом бюджетных законопроектов, что следует переработать предлагаемый налог на регистрацию авто и предложить другое решение, чтобы исключить наплыв старых автомашин в Латвию.
Ранее сообщалось, что Кабинет министров принял решение с 2021 года ввести новый налог, который необходимо будет заплатить при регистрации впервые ввезенного в Латвию автомобиля старше пяти лет.
Инициатива ввести налог на регистрацию транспортных средств с целью предотвратить регистрацию старых и экологически вредных автомобилей в Латвии исходила от Министерства сообщения.
Ассоциация торговцев транспортными средствами высказалась категорически против таких поправок, отметив, что таким образом будут наказаны несостоятельные люди, которые не могут позволить себе покупать новые автомобили.