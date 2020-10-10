В Риге снизилась цена на дизельное топливо, а в Вильнюсе еще и на бензин

На этой неделе самый дорогой бензин был в Таллине, самый дешевый - в Вильнюсе. Самое дорогое дизельное горючее было в Риге, самое дешевое - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС Circle K цены на бензин 95-й марки не изменились, в пятницу составив 1,129 евро за литр, а цена дизельного топлива сократилась на 0,5% - до 1,004 евро за литр.

В Вильнюсе цена бензина 95-й марки упала на 2,6% - до 1,073 евро за литр, а цена дизельного топлива уменьшилась на 1% и составила 0,913 евро за литр.

В Таллине цены на бензин и дизельное топливо не изменились, на АЗС Circle K бензин 95-й марки стоил 1,229 евро за литр, а дизельное топливо - 0,949 евро за литр.