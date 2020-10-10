Bilešu serviss включен в черный список PTAC из-за невозврата денег за билеты

Решение о включении Bilešu serviss в черный список было принято потому, что компания не вернула потребителю 140 евро за несостоявшийся концерт певца Алессандро Сафина, а также комиссию в размере 1,2 евро.

В решении комиссии указано, что 15 сентября 2019 года потребитель приобрел билеты на концерт Сафина на сайте bilesuserviss.lv, заплатив за них 140 евро, а также комиссию в размере 1,2 евро. Однако 19 ноября концерт был отменен.

Потребитель 20 ноября направил в Bilešu serviss электронное заявление с просьбой вернуть деньги за билеты, приложив к нему копии билетов и платежей. Однако 14 января этого года компания Bilešu serviss" сообщила покупателю, что не смогла договориться с организатором концерта ООО "VIA Concert" о порядке возмещения, поэтому деньги потребителю возвращены не будут. В то же время компания предложила потребителю обратиться к организатору концерта VIA Concert для возврата денег.

Далее покупатель билетов обратился в комиссию по разрешению потребительских споров. Рассмотрев его заявку, 10 июня этого года комиссия запросила у Bilešu serviss разъяснения и доказательства по этому делу, однако ответа от Bilešu serviss не поступило.

Комиссия пришла к выводу, что права потребителя в этом случае были нарушены в связи с ненадлежащим исполнением договорных обязательств. Комиссия также установила, что продавец билетов публично заявил, что вернет деньги за билеты 2 декабря прошлого года, однако этого не сделал.