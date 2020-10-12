Гобземс преувеличивает: в организованном им собрании участие приняли 300-400 человек

В субботу, 10 октября, у памятника Райнису на Эспланаде прошел организованный депутатом Алдисом Гобземсом пикет. Несмотря на то что политик практически обвинил СМИ во лжи, указав, что мероприятие посетило более тысячи человек, в том числе и Госполиция указала, что всего на пикете побывали от 300 до 400 человек.
Представитель Госполиции Криста Андерсоне порталу TVNET рассказала, что на организованном в субботу на Эспланаде мероприятии собрались примерно 300-400 человек. Собрание прошло спокойно, без происшествий.
Гобземс организовал собрание, в котором призвал принять участие "людей, которых не удовлетворяет отношение нынешней власти к обществу".
Ранее Гомбземс отмечал, что призывает принять участие в мероприятии людей со всех партий и всех профессий, которые неудовлетворены отношением нынешней власти к обществу. Политик указал, что призывает участников мероприятия высказаться публично.
Депутат тогда отметил, что по отношению к запланированному мероприятию он усматривает три возможных сценария. Если придет всего 100 человек, Гобземс в тот же день уйдет от политики. Если придет 1000 человек, то он будет полностью уверен, что общество нужно продолжать "будить", в свою очередь 10 000 участников свидетельствовали бы о том, что перемены не за горами, указал политик.
Гобземс отметил: если жители хотят изменить страну, им нужно прекратить ждать изменений, так как "изменения - это вы сами", и призвал людей 10 октября "выйти на улицы".
Напомним, Гобземс обещал 22 ноября учредить новую политическую силу. В прошлом году он был исключен из партии KPV LV.
Галерея: Пикет на Эспланаде