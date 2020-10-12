Гобземс преувеличивает: в организованном им собрании участие приняли 300-400 человек

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Представитель Госполиции Криста Андерсоне порталу TVNET рассказала, что на организованном в субботу на Эспланаде мероприятии собрались примерно 300-400 человек. Собрание прошло спокойно, без происшествий.

Гобземс организовал собрание, в котором призвал принять участие "людей, которых не удовлетворяет отношение нынешней власти к обществу".

Ранее Гомбземс отмечал, что призывает принять участие в мероприятии людей со всех партий и всех профессий, которые неудовлетворены отношением нынешней власти к обществу. Политик указал, что призывает участников мероприятия высказаться публично.

Депутат тогда отметил, что по отношению к запланированному мероприятию он усматривает три возможных сценария. Если придет всего 100 человек, Гобземс в тот же день уйдет от политики. Если придет 1000 человек, то он будет полностью уверен, что общество нужно продолжать "будить", в свою очередь 10 000 участников свидетельствовали бы о том, что перемены не за горами, указал политик.

Гобземс отметил: если жители хотят изменить страну, им нужно прекратить ждать изменений, так как "изменения - это вы сами", и призвал людей 10 октября "выйти на улицы".

Напомним, Гобземс обещал 22 ноября учредить новую политическую силу. В прошлом году он был исключен из партии KPV LV.