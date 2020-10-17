Ночью в Риге перевернулся и загорелся BMW. Водитель погиб

Авария произошла около 2.10 на ул. Даугавгривас. Водитель автомобиля BMW не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего автомашина перевернулась и загорелась. Водитель от полученных травм погиб.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 163 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 14 человек.

За различные нарушения правил дорожного движения оформлено 458 протоколов, в том числе 219 за превышение скорости, 15 за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, три - за агрессивную езду.