Сб, 17.10.2020
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Мужчина, у которого как констатировали, так и не констатировали Covid-19

Ночью в Риге перевернулся и загорелся BMW. Водитель погиб

Иллюстративное фото

ФОТО: Dzintars Hmieļevskis/LETA

В Риге минувшей ночью перевернулся и загорелся легковой автомобиль, его водитель погиб, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Авария произошла около 2.10 на ул. Даугавгривас. Водитель автомобиля BMW не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего автомашина перевернулась и загорелась. Водитель от полученных травм погиб.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 163 дорожно-транспортных происшествия, в авариях пострадали 14 человек.

За различные нарушения правил дорожного движения оформлено 458 протоколов, в том числе 219 за превышение скорости, 15 за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, три - за агрессивную езду.

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