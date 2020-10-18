Ресторан Koya восемь лет работал в здании, не сданном в эксплуатацию

Деятельность ресторана приостановлена, так как строение не было сдано в эксплуатацию.

Как пояснил Бутанс, Строительное управление провело плановую проверку и обнаружило, что здание ресторана эксплуатируют. Таким образом, компании снова запретили эксплуатировать здание, его обнесли оградительными лентами и вывесили уведомления о запрете на эксплуатацию здания.

Совладелец ресторана Koya Марис Крейлис заявил, что ему не было известно о решении Строительного управления закрыть ресторан. При этом Крейлис признал, что ресторан работал в здании, которое не сдано в эксплуатацию.

"Это правда, потому что предыдущие владельцы не все уладили. Сейчас мы работаем над сдачей здания в эксплуатацию, это уже в процессе", - сказал Крейлис.

Согласно архиву агентства LETA, ресторан Koya был открыт в 2012 году.

За дизайн ресторана дизайнеры компании Open AD Зане Тетере, Элина Тетере и помощник архитектора Динс Вецанс заняли 1-е место в конкурсе "Дизайн года 2012" в подкатегории "Дизайн интерьеров общественных помещений".