Ресторан Koya восемь лет работал в здании, не сданном в эксплуатацию

Рижская стройуправа приостановила работу ресторана Koya на Андрейсале. Данную информацию агентству LETA подтвердил представитель управления Эдгар Бутанс.
Деятельность ресторана приостановлена, так как строение не было сдано в эксплуатацию.
Как пояснил Бутанс, Строительное управление провело плановую проверку и обнаружило, что здание ресторана эксплуатируют. Таким образом, компании снова запретили эксплуатировать здание, его обнесли оградительными лентами и вывесили уведомления о запрете на эксплуатацию здания.
Совладелец ресторана Koya Марис Крейлис заявил, что ему не было известно о решении Строительного управления закрыть ресторан. При этом Крейлис признал, что ресторан работал в здании, которое не сдано в эксплуатацию.
"Это правда, потому что предыдущие владельцы не все уладили. Сейчас мы работаем над сдачей здания в эксплуатацию, это уже в процессе", - сказал Крейлис.
Согласно архиву агентства LETA, ресторан Koya был открыт в 2012 году.
За дизайн ресторана дизайнеры компании Open AD Зане Тетере, Элина Тетере и помощник архитектора Динс Вецанс заняли 1-е место в конкурсе "Дизайн года 2012" в подкатегории "Дизайн интерьеров общественных помещений".
По информации Firmas.lv, в прошлом году предприятие SIA Koya работало с оборотом 660 551 евро и убытками 86 537 евро. 7 октября у компании была налоговая задолженность в размере 14 324 евро. Совладельцами компании с 2016 года и реальными бенефициарами являются Крейлис и Александр Пацкевич, обоим принадлежит 50% долей компании. До этого компания, основанная в 2015 году, принадлежала Иеве Горкше.