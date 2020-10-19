В Испании из-за пандемии впервые полностью закроют отдельный регион

Въезд и выезд из Наварры разрешен людям, которые едут по работе, из-за учебы, ухода за родственниками и других неотложных случаев. Ограничения вступят в силу 22 октября и будут действовать в течение 14 дней, до 4 ноября.

Наварра стала первым испанским регионом, который решил полностью закрыть въезд и выезд, сообщает "Медуза" со ссылкой на испанское издание elDiario.es.

Ранее в Испании закрывали только отдельные города. 10

19 октября о новых антиковидных мерах объявили и в других регионах Испании.