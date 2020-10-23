Coca-Cola ликвидирует 200 брендов напитков

Как пишет CNN, производитель напитков сообщил, что прекратит производить такие напитки как Tab, Zico и Odwalla. Всего компания планирует прекратить существование 200 брендов.

Снижение числа товарных знаков позволит Coca-Cola сконцентрироваться на куда более прибыльных продуктах. Так, например, освобождение от "самых нерентабельных брендов" позволит привлечь большее внимание к такому продукту как Coca-Cola Zero Sugar, а также некоторым новинкам, которые предприятие выпустило в прошлом году.

Руководитель Coca-Cola Джеймс Квинси сообщил, что предприятие поняло, какие бренды нужно "оставить обязательно", а от каких желательно освободиться. Несмотря на то, что список товарных знаков, которые Coca-Cola планирует ликвидировать, публично недоступен, можно понять, что Coca-Cola больше не будет производить такие энергетические и спортивные напитки как Powerade и Vitamin Water. Именно категории спортивных напитков и воды пережили сильнейшее падение в третьей четверти - показатели продаж упали на 11%.

Многие бренды будут ликвидированы по причине того, что они представлены на слишком узких рынках, например, в отдельных городах США.

Квинси указал, что слабейшие бренды дают всего 2% от общего объема доходов. Поэтому и было принято решение освободиться от наименее рентабельных товарных знаков, чтобы дать место для укрепления и роста других имеющихся брендов.