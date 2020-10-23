Coca-Cola ликвидирует 200 брендов напитков

Производитель напитков Coca-Cola сообщил, что ликвидирует 200 брендов напитков или половину от имеющихся в распоряжении компании товарных знаков.
Как пишет CNN, производитель напитков сообщил, что прекратит производить такие напитки как Tab, Zico и Odwalla. Всего компания планирует прекратить существование 200 брендов.
Снижение числа товарных знаков позволит Coca-Cola сконцентрироваться на куда более прибыльных продуктах. Так, например, освобождение от "самых нерентабельных брендов" позволит привлечь большее внимание к такому продукту как Coca-Cola Zero Sugar, а также некоторым новинкам, которые предприятие выпустило в прошлом году.
Руководитель Coca-Cola Джеймс Квинси сообщил, что предприятие поняло, какие бренды нужно "оставить обязательно", а от каких желательно освободиться. Несмотря на то, что список товарных знаков, которые Coca-Cola планирует ликвидировать, публично недоступен, можно понять, что Coca-Cola больше не будет производить такие энергетические и спортивные напитки как Powerade и Vitamin Water. Именно категории спортивных напитков и воды пережили сильнейшее падение в третьей четверти - показатели продаж упали на 11%.
Многие бренды будут ликвидированы по причине того, что они представлены на слишком узких рынках, например, в отдельных городах США.
Для Coca-Cola этот год выдался сложным, так как под влиянием пандемии по всему миру были закрыты рестораны, а вместе с этим сократился и сбыт напитков. В третьей четверти доходы упали на 9%, достигнув 8,7 миллиардов долларов.