Пт, 23.10.2020
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

На неопределенное время закрывается одна из старейших гостиниц Риги

ФОТО: Пресс-фото

С понедельника, 26 октября, на неопределенное время закрывается одна из старейших гостиниц в Риге - Metropole, сообщила агентству LETA Елена Гируцкая, руководитель отдела группы Semarah Hotels, в которую входит Metropole.

В летние месяцы заполняемость гостиницы составила 26% от максимальной, в сентябре - 18%. По сравнению с сентябрем прошлого года количество постояльцев в гостинице уменьшилось на 83%.

Гируцкая также сообщила, что в группе Semarah Hotels, в которую входят гостиницы Metropole, Grand Poet Hotel и Lielupe, трудовые отношения прекращены примерно с 50% сотрудников.

Директор Metropole Алиса Раткевича отметила, что международный туризм - одна из тех отраслей, которая из-за пандемии Covid-19 пострадала больше всего, и есть предел, после которого финансово невозможно выжить. 

"В 2019 году Semarah Hotels в виде налогов заплатила государству более 2,5 млн евро. В это время мы и вся гостиничная индустрия ждем больше поддержки от государства, Минэкономики, премьер-министра, чтобы выжить, пока туристическая отрасль не восстановится", - сказала она.

Расположенная в Вецриге четырехзвездочная гостиница Metropole открылась в 1871 году. В 2014 году она была полностью реконструирована. Гостиница рассчитана на 159 гостей.

ФОТО: Пресс-фото

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