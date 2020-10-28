airBaltic может получить дополнительное финансирование

Если объем авиаперевозок в течение следующего года останется ограниченным из-за Covid-19, в конце 2021 года может возникнуть необходимость вернуться к вопросу о дополнительном финансировании для авиакомпании airBaltic, заявил министр сообщения Талис Линкайтс в среду, 28 октября, в передаче Латвийского радио Krustupunktā.
Министр пояснил, что пока не ясно, как ситуация будет развиваться в дальнейшем. Если весной казалось, что пандемия Covid-19 - разовое событие, после которого ситуация вернется в норму, то летом уже появились прогнозы о второй волне пандемии осенью и нормализации ситуации после этого.
«Если в следующем году ситуация в отрасли улучшится, дополнительной поддержки со стороны государства не потребуется. Если перевозки останутся ограниченными, то в конце следующего года, возможно, придется вернуться к вопросу о дополнительном финансировании», - пояснил министр.
Как сообщалось, решение Европейской комиссии, позволившее Латвии этим летом вложить 250 млн евро в основной капитал airBaltic, предусматривает возврат этих вложений в течение пяти-семи лет.