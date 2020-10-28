Ср, 28.10.2020
В случае самого негативного сценария развития, если закончатся цветовые зоны, предусмотренные стратегией, правительству придется принимать решение о введении режима чрезвычайной ситуации. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения

airBaltic может получить дополнительное финансирование

Самолет airBaltic

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Если объем авиаперевозок в течение следующего года останется ограниченным из-за Covid-19, в конце 2021 года может возникнуть необходимость вернуться к вопросу о дополнительном финансировании для авиакомпании airBaltic, заявил министр сообщения Талис Линкайтс в среду, 28 октября, в передаче Латвийского радио Krustupunktā.

Министр пояснил, что пока не ясно, как ситуация будет развиваться в дальнейшем. Если весной казалось, что пандемия Covid-19 - разовое событие, после которого ситуация вернется в норму, то летом уже появились прогнозы о второй волне пандемии осенью и нормализации ситуации после этого.

В настоящее время уже прогнозируется, что ситуация с пассажирскими авиаперевозками может нормализоваться только в 2024 году, сказал Линкайтс.

«Если в следующем году ситуация в отрасли улучшится, дополнительной поддержки со стороны государства не потребуется. Если перевозки останутся ограниченными, то в конце следующего года, возможно, придется вернуться к вопросу о дополнительном финансировании», - пояснил министр.

Как сообщалось, решение Европейской комиссии, позволившее Латвии этим летом вложить 250 млн евро в основной капитал airBaltic, предусматривает возврат этих вложений в течение пяти-семи лет.

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