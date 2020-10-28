airBaltic может получить дополнительное финансирование

Министр пояснил, что пока не ясно, как ситуация будет развиваться в дальнейшем. Если весной казалось, что пандемия Covid-19 - разовое событие, после которого ситуация вернется в норму, то летом уже появились прогнозы о второй волне пандемии осенью и нормализации ситуации после этого.