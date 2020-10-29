Vienna Insurance Group стала единственным владельцем страховой компании BTA

"Видя позитивные тенденции и перспективы на балтийском рынке страхования, VIG приняла решение приобрести 100% акций BTA, чтобы укрепить свои позиции. Таким образом, VIG получает полный контроль над деятельностью BTA во всей Балтии", - заявили в компании.

Прибыль BTA в первом полугодии этого года составила 7,674 млн евро, что на 30% больше, чем годом ранее. За первое полугодие было подписано брутто-премий на сумму 106,711 млн евро, что на 5% меньше, чем годом ранее, а брутто-возмещений выплачено на сумму 60,144 млн евро, что на 17% меньше.