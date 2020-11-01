В Минске перед маршем оппозиции заметили бронированные вездеходы с пулеметами

На проспекте Победителей в Минске заметили колонну из нескольких броневездеходов с крупнокалиберными пулеметами на крыше, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев.
С утра 1 ноября в центр Минска начали стягивать военную технику и водометы. В городе планируется протестная акция под названием "Предки", ее приурочили к дню поминовения, который в Белоруссии отмечают 2 ноября, пишет "Медуза".
Напомним, что в пятницу, 30 октября, Александр Лукашенко предупредил протестующих, что силовики будут действовать более жестко, так как оппозиция "перешла все красные линии".