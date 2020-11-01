Вс, 1.11.2020
Если вы плохо себя чувствуете, ни в коем случае не следует идти в лабораторию для сдачи анализа на антитела. Следует проводить тест на Covid-19, а не на антитела. Яна Осите, руководитель Centrālā laboratorija
Яна Осите, руководитель Centrālā laboratorija

В Минске перед маршем оппозиции заметили бронированные вездеходы с пулеметами

На проспекте Победителей в Минске заметили колонну из нескольких броневездеходов с крупнокалиберными пулеметами на крыше, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев. 

С утра 1 ноября в центр Минска начали стягивать военную технику и водометы. В городе планируется протестная акция под названием "Предки", ее приурочили к дню поминовения, который в Белоруссии отмечают 2 ноября, пишет "Медуза".

Такая техника появляется в городе впервые за время протестов.

Напомним, что в пятницу, 30 октября, Александр Лукашенко предупредил протестующих, что силовики будут действовать более жестко, так как оппозиция "перешла все красные линии". 

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