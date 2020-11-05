Коалиция договорилась быстрее поднимать акциз на табачные изделия

Во время переговоров о бюджете на следующий год, который сегодня перед вторым чтением будет рассмотрен в правительстве, а затем - в Сейме, партии коалиции искали способы поддержать онкологических больных. Поэтому была достигнута договоренность об увеличении со следующего года акциза на табачные изделия и нагреваемый табак, что позволит получить более миллиона евро, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.