Пострадавшим от Covid-19 предприятиям может быть компенсирована часть оборотных средств

Правительство постановило, что до вторника, 10 ноября, должны быть разработаны конкретные меры поддержки предприятий и работников.

Эти меры делятся на краткосрочные, предназначенные для отраслей, на которые прямо влияет режим чрезвычайной ситуации, и долгосрочные меры. Предполагается, что восстановление экономики будет долгим, поэтому предусматривается, в частности, широкий выбор программ по переквалификации.