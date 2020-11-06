Пострадавшим от Covid-19 предприятиям может быть компенсирована часть оборотных средств, предусматривают подготовленные Минфином предложения по мерам поддержки для устранения экономических последствий пандемии.
Правительство постановило, что до вторника, 10 ноября, должны быть разработаны конкретные меры поддержки предприятий и работников.
Эти меры делятся на краткосрочные, предназначенные для отраслей, на которые прямо влияет режим чрезвычайной ситуации, и долгосрочные меры. Предполагается, что восстановление экономики будет долгим, поэтому предусматривается, в частности, широкий выбор программ по переквалификации.
Правительство возобновит систему пособий по простою и улучшит ее. Также будет пересмотрен порядок предоставления и оплаты больничных листов.