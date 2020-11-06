На месяц будут закрыты развлекательные заведения, еду можно будет купить только навынос

Решение правительства об объявлении режима ЧС предусматривает, что на четыре недели в Латвии будет запрещено предоставление развлекательных услуг в барах, ночных клубах, на дискотеках, в аквапарках, саунах, спа, на катках, в игровых залах, местах для детских праздников, развлекательных центрах, батутных парках, детских игровых комнатах и комнатах по присмотру за детьми. Этот запрет не распространяется на отдых на природных тропах.

В местах общественного питания еду можно будет купить только навынос. 9

В выходные и праздничные дни во всех торговых центрах будут работать только продуктовые магазины, аптеки, магазины оптики, магазины, торгующие кормом для животных, книгами и прессой, гигиеническими и хозяйственными товарами. Также будут открыты места продажи телекоммуникационных товаров и услуг. Будет возможна выдача товаров, купленных с помощью дистанционных средств связи.

Вышеупомянутые ограничения в отношении предприятий общественного питания и торговых точек не распространяются на аэропорт "Рига", а также на предприятия общественного питания в дошкольных образовательных учреждениях, основных школах и на рабочих местах, если конкретные заведения общественного питания не являются общедоступными и в них не пересекаются группа лиц, которые в повседневной жизни не имеют контакта.

Правительство также решило временно запретить предоставление услуг красоты, услуг пирсинга и тату. Этот запрет не распространяется на парикмахерские, однако парикмахеры должны будут обеспечить предоставление услуг только по предварительной записи, на одного посетителя должно приходиться не менее десяти квадратных метров площади.

Напомним, с понедельника, 9 ноября, для ограничения распространения Covid-19 в Латвии на четыре недели, до 6 декабря, будет введен режим чрезвычайной ситуации.

За нарушение ограничений или запретов, установленных на время режима ЧС, предусмотрен штраф от десяти до 2000 евро для физических лиц и от 140 до 5000 евро - для юридических лиц.