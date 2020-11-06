Возможности господдержки во время режима ЧС составят 49 млн евро

Рейрс также сообщил, что в распоряжении Госказны есть достаточно средств, которые в случае необходимости можно направить на программы государственной поддержки.

Он подчеркнул, что в настоящее время неизвестно, какой именно будет государственная поддержка компаний, добавив, что к следующему вторнику будут определены все секторы, на деятельность которых негативно повлияет чрезвычайное положение. К следующему вторнику будет разработан конкретный механизм поддержки этих отраслей.

По словам Рейрса, поддержка компаний будет осуществляться в форме полупрямого финансирования, например, будут покрываться расходы на коммунальные услуги в зимний период.

На вопрос о том, придется ли компаниям возвращать полученную от государства поддержку, Рейрс сообщил, что моделируются различные сценарии, в том числе компаниям будут предоставлены деньги, которые не нужно будет возвращать.

Напомним, с понедельника, 9 ноября, для ограничения распространения Covid-19 в Латвии на четыре недели, до 6 декабря, будет введен режим чрезвычайной ситуации.

За нарушение ограничений или запретов, установленных на время режима ЧС, предусмотрен штраф от десяти до 2000 евро для физических лиц и от 140 до 5000 евро - для юридических лиц.