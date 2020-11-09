Думпис: Не нужно ходить в гости и толпиться в магазинах

"Поведение людей может ограничить распространение вируса, но по мере ослабления ограничений вирус быстро распространяется. Это особенно заметно осенью, когда дети вернулись в школы и намного больше людей возобновили очную работу", - сказал Думпис.

Он пояснил, что введенные ранее в сентябре и октябре минимальные ограничения не привели к необходимому результату - мобильность населения не уменьшилась, люди продолжали работать очно, встречаться с широким кругом лиц.

"Чем меньше мы без нужды будем встречаться с другими людьми, тем быстрее будет сокращаться распространение Covid-19. Следовательно, нам нужно как можно больше работать удаленно, не нужно ходить в гости и толпиться в магазинах", - сказал Думпис.

Декан факультета бизнеса, управления и экономики Латвийского университета (ЛУ) Гундар Берзиньш, представляя исследование ЛУ и ООО Latvijas mobilais telefons (LMT), в котором анализируется поведение жителей во время пандемии, сообщил, что активность населения в сентябре-октябре существенно отличалась от активности в марте-мае этого года.

"Оценивая данные мобильной сети, можно увидеть, что экономическая активность и мобильность населения по сравнению с весной значительно увеличились. Исследование показывает, что с увеличением активности жителей примерно через месяц существенно возрастает и заболеваемость Covid-19. В свою очередь, при снижении активности примерно через три недели уменьшается и количество случаев инфицирования", - пояснил Берзиньш.

Он сообщил, что значительный рост активности в Риге наблюдался в конце августа - начале сентября, а небольшое снижение активности отмечено только в самом конце октября. Аналогичная тенденция наблюдается и в других крупных городах. В свою очередь, активность в краях Латвии резко возросла в начале лета и продолжала расти в течение всего летнего сезона.

"В настоящее время, по данным мобильной сети, мы видим, что продолжается активное перемещение людей - люди работают удаленно, но все равно один-два раза в неделю ездят в Ригу. Сравнивая эти данные с данными Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) о распространении Covid-19, мы видим, что в местах с высокой активностью и высокой плотностью населения и уровень инфицирования самый высокий", - сказал Берзиньш.

Исследование показало, что большинство латвийцев больше не проявляют осторожности и их активность этой осенью вернулась на докризисный уровень, что негативно повлияло на эпидемиологическую ситуацию в стране.

"Анализируя статистику мобильной сети в крупнейших торговых центрах Риги, можно увидеть, что активность населения в торговых центрах Alfa, Spice и Akropole этой осенью почти достигла прошлогоднего уровня, что, к сожалению, увеличивает риск заболевания Covid-19 почти для каждого человека. Исключениями являются Origo и Galerija Centrs, где активность снизилась по сравнению с прошлым годом, видимо, из-за отсутствия туристов, однако все еще является высокой", - подчеркнул Берзиньш.

"Результаты исследования показывают, что многие люди в Латвии продолжают жить так же, как летом, когда распространение вируса не было таким значительным. Вирус можно будет ограничить только тогда, когда большинство людей в Латвии будут следовать принципам социального и физического дистанцирования", - добавил Думпис.