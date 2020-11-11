Банкам могут упростить требования по предотвращению финансовых преступлений

Представители различных отраслей заявляют, что борьба Латвии с легализацией преступно полученных средств не только значительно осложнила деятельность банков, но и препятствует развитию предпринимательской деятельности, так как, например, иностранные компании не могут открыть счета в банках.

Руководитель комиссии Ральф Немиро считает, что в действующие нормативные акты необходимо внести поправки, чтобы не только облегчить работу банков, но и способствовать развитию бизнеса, в то же время не отменяя строгого контроля и предотвращения финансовых преступлений.

"Был период тушения пожара, когда мы работали над тем, чтобы Латвия не попала в серый список. Нам это удалось. Теперь пришло время уделить внимание применению разумных решений", - сказал он.

Советник Ассоциации финансовой отрасли Лайма Летиня сообщила, что разработан ряд предложений для улучшения и облегчения работы кредитных учреждений при оценке рисков, связанных с возможным участием клиентов в финансовых преступлениях.

Разработанный ассоциацией план предусматривает единую, последовательную и менее эмоциональную коммуникацию, содействие информированности об общей ответственности в сфере предотвращения отмывания денег. Предлагается упростить в банках анализ клиентов при рисках ниже определенного порога, больше концентрироваться на постоянном и разумном надзоре, чем на чрезмерном следовании требованиям.

Также предлагается проводить более качественное обучение по вопросам финансовых преступлений для банков, предпринимателей, правоохранительных органов и др., отменить установленные Комиссией рынка финансов и капитала (FKTK) несоразмерные требования и пороги, предписывающие проводить углубленный анализ клиентов определенных категорий.

Ассоциация финансовой отрасли призывает установить срок, насколько далеко в прошлом необходимо изучать происхождение средств клиента, если только не существуют подозрения в коррупции и организованной преступности, а также отменить требование о предоставлении письменного подтверждения от выгодополучателя клиента, поскольку это излишний бюрократизм в отношении известных компаний и международных корпораций.

Ассоциация призывает улучшить сотрудничество между FKTK и Государственной инспекцией данных, упростить доступ в государственные регистры, чтобы все данные были доступны в одном месте через единый канал. Также предлагается создать специальный "коридор" для инвесторов, которые считаются клиентами высокого риска, ввести ясный и понятный порядок проведения FKTK проверок.