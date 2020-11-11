Банкам могут упростить требования по предотвращению финансовых преступлений

В регулирование деятельности банков могут быть внесены изменения, чтобы облегчить выполнение требований по предотвращению финансовых преступлений. Об этом на заседании народнохозяйственной комиссии Сейма договорились представители учреждений по надзору за финансовой сферой и государственных органов.
Представители различных отраслей заявляют, что борьба Латвии с легализацией преступно полученных средств не только значительно осложнила деятельность банков, но и препятствует развитию предпринимательской деятельности, так как, например, иностранные компании не могут открыть счета в банках.
Руководитель комиссии Ральф Немиро считает, что в действующие нормативные акты необходимо внести поправки, чтобы не только облегчить работу банков, но и способствовать развитию бизнеса, в то же время не отменяя строгого контроля и предотвращения финансовых преступлений.
Советник Ассоциации финансовой отрасли Лайма Летиня сообщила, что разработан ряд предложений для улучшения и облегчения работы кредитных учреждений при оценке рисков, связанных с возможным участием клиентов в финансовых преступлениях.
Разработанный ассоциацией план предусматривает единую, последовательную и менее эмоциональную коммуникацию, содействие информированности об общей ответственности в сфере предотвращения отмывания денег. Предлагается упростить в банках анализ клиентов при рисках ниже определенного порога, больше концентрироваться на постоянном и разумном надзоре, чем на чрезмерном следовании требованиям.
Также предлагается проводить более качественное обучение по вопросам финансовых преступлений для банков, предпринимателей, правоохранительных органов и др., отменить установленные Комиссией рынка финансов и капитала (FKTK) несоразмерные требования и пороги, предписывающие проводить углубленный анализ клиентов определенных категорий.
Ассоциация финансовой отрасли призывает установить срок, насколько далеко в прошлом необходимо изучать происхождение средств клиента, если только не существуют подозрения в коррупции и организованной преступности, а также отменить требование о предоставлении письменного подтверждения от выгодополучателя клиента, поскольку это излишний бюрократизм в отношении известных компаний и международных корпораций.
Ассоциация призывает улучшить сотрудничество между FKTK и Государственной инспекцией данных, упростить доступ в государственные регистры, чтобы все данные были доступны в одном месте через единый канал. Также предлагается создать специальный "коридор" для инвесторов, которые считаются клиентами высокого риска, ввести ясный и понятный порядок проведения FKTK проверок.
Представитель Минфина Дина Бусе на заседании сообщила, что предложения ассоциации министерство считает полезными, но более подробно они будут обсуждаться на заседании совета по развитию финансового сектора под руководством премьер-министра Кришьяниса Кариньша. Более активная работа над предложениями может начаться в декабре, а вводиться улучшения предположительно могли бы до середины 2021 года.