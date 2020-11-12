Swedbank временно приостановил выдачу кредитов студентам

Как сообщил представитель банка по общественным отношениям Янис Кропс, выдача кредитов приостановлена, потому что из-за большого спроса со стороны студентов государственные средства для реализации программы кредитования на текущий год исчерпаны. Изменения не коснутся студентов, которые уже подписали кредитные договоры с банком.

Кропс добавил, что Swedbank готов возобновить выдачу кредитов, как только будут доступны средства. По расчетам, чтобы помочь покрыть плату за учебу всем желающим в этом году, Министерству образования и науки (МОН) срочно необходимо найти 600-700 тыс. евро.

В банке пояснили, что в этом учебном году изменены условия выдачи студенческих кредитов и кредитов на учебу с гарантией финансового учреждения Altum, что вызвало очень большой интерес со стороны студентов, который превзошел все прогнозы. За несколько месяцев количество подписанных договоров превысило прогнозы на 63%. Swedbank в 2020/2021 году выдал 2390 студенческих кредитов и кредитов на учебу, что на 920 больше, чем в 2019 году.