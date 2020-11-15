Nekā personīga: Через Латвию на счета двоюродного брата Путина прошли десятки миллионов евро

Как сообщает программа, ни одно учреждение не расследует, участвовала ли компания в финансовых преступлениях, связанных с именем Игоря Путина.

Nekā personīga напоминает, что два года назад в Эстонии вспыхнул скандал с отмыванием денег в Danske Bank. За девять лет через отделение скандинавского банка прошло 230 миллиардов "грязных денег". Сделки были раскрыты благодаря сотруднику банка Говарду Уилкинсону. Он заметил, что компания Lantana Trade, зарегистрированная в Великобритании, получала и переводила миллионы, но не осуществляла никакой хозяйственной деятельности. Настоящие владельцы были скрыты.

Выяснилось, что истинным бенефициаром Lantana Trade был Игорь Путин, двоюродный брат президента России Владимира Путина. 2

Кроме того, за "компаниями-пустышками", обнаруженными в скандале с Danske bank, фигурировал не только Игорь Путин, но и сотрудники ФСБ России.

Партнером Lantana Trade была компания Fairwood Import, зарегистрированная в Великобритании. Выписка со счета компании в Danske Bank показывает, что в 2013 году Fairwood Import каждые несколько дней получала четыре миллиона долларов. Идентичная сумма немедленно переводилась на счет Lantana Trade. Всего за один месяц Fairwood Import перевела Lantana Trade 44 миллиона долларов. Счета Fairwood Import были и в Латвии - в Baltikums Bank (ныне BlueOrange Bank), Privatbank и Trasta komercbanka.

Для одних банков фирма обосновывала свои операции покупкой и продажей переводных векселей и ценных бумаг, в то время как другим утверждала, что торгует строительными материалами и оборудованием. Ни один из банков не оценил компанию как клиента с высоким уровнем риска.

На момент закрытия Trasta komercbanka на счету Fairwood Import было три миллиона долларов.

Илмар Крумс, бывший ликвидатор банка, не увидел в компании ничего подозрительного и выплатил ей около двух миллионов. 2

У компании, связанной с двоюродным братом Путина, в Trasta komercbanka все еще остается около миллиона долларов. Fairwood Import входила в 30 крупнейших клиентов Trasta komercbanka.

Нынешний администратор неплатежеспособности Trasta komecbanka Арманд Раса подчеркнул, что и он, и банк-плательщик проверяют каждого кредитора, чтобы убедиться в том, что конкретный кредитор, получающий средства, имеет право на их получение. В то же время он добавил, что было бы наивно думать, что, начав деятельность администратора банка в июне 2017 года, он проверит все банковские операции, которые проводились за десять, пятнадцать лет.

Тот же британский адрес, что и у Lantana Trade, был и у еще семи других кредиторов Trasta komercbanka. Исторические транзакции не проверяют ни администратор, ни государственные органы, отмечает Nekā personīga.

Представитель Комиссии рынка финансов и капитала Кристап Марковскис также подтвердил, что в данном случае сделки, которые были совершены четыре-пять лет назад, рассматриваться не будут.

Он напомнил, что последний раз FKTK проводила проверку Trasta komercbanka четыре года назад, когда ликвидатором банка был Крумс. И выводы были мрачными - клиентов и происхождение их денег не проверяли. FKTK обратилась в суд с просьбой о замене ликвидатора и потребовала признания банка неплатежеспособным.

После проверки ликвидируемого Trasta komercbanka в январе 2017 года FKTK предупредила, что вся правовая среда в Латвии будет подвержена репутационному риску, если подтвердятся подозрения в том, что ликвидатор сам занимается отмыванием денег.

Спустя полгода полиция арестовала Крумса по подозрению в вымогательстве и отмывании денег. 2

Вкладчики все еще не получили от Trasta komercbanka около 50 миллионов евро. Большую часть суммы они и не получат, потому что в банке денег нет. Даже если бы правоохранители раскрыли новые преступления, арестовать было бы нечего, добавила Nekā personīga.