Вступают в силу правила о поддержке пострадавших от кризиса Covid-19 компаний и налогоплательщиков

Этот вид поддержки еще предстоит согласовать с Еврокомиссией, поэтому пока не известно, когда предприятия смогут подавать заявки на ее получение.

В общей сложности пострадавшим в результате кризиса из-за Covid-19 предприятиям на компенсацию потока оборотных средств выделено 30 млн евро. Эта поддержка рассчитана на период с 1 ноября по 31 декабря этого года.

По данным Минэкономики, на этот вид поддержки квалифицируются примерно 111 600 налогоплательщиков. Если затянется связанная с Covid-19 неопределенность, в ближайшие месяцы это сильно повлияет на доступность предприятиям оборотных средств и возможность ведения хоздеятельности. Предприятиям будет сложно покрывать текущие расходы, например, коммунальные платежи, зарплаты работников. В связи с этим государству особенно важно помочь предприятиям стабилизировать оборотные средства.

Поддержку смогут получить зарегистрированные в Службе государственных доходов предприятия, спад оборота которых составляет по крайней мере 20% по сравнению со средним оборотом за август-октябрь.

Поддержка составит 30% от общей суммы брутто-зарплат, с которых уплачены налоги за август, сентябрь и октябрь, но не более 50 000 евро за период поддержки и не более 800 000 евро для группы связанных предприятий.

Поддержка будет однократной за ноябрь и декабрь этого года, а получить ее можно будет до 15 января 2021 года.

Поддержка налогоплательщиков

Министр экономики Янис Витенбергс ранее сообщал, что предприниматели смогут подавать заявки на получение этих видов поддержки после того, как они будут одобрены Европейской комиссией. Пока не известно, когда Еврокомиссия сможет согласовать эту госпомощь, но Витенбергс предположил, что Служба государственных доходов (СГД) может выплатить средства, предусмотренные в схеме поддержки, в первой половине декабря.

Пособия по простою составят от 330 до 1000 евро в месяц. Эта мера поддержки будет применяться с начала чрезвычайного положения, 9 ноября, до 31 декабря. Расходы на пособия по простою прогнозируются в размере 65,71 млн евро.

Правила предусматривают, что пособия работникам простаивающих предприятий составят 70% от декларированной средней месячной брутто-зарплаты в период с 1 августа по 30 октября или средней брутто-зарплаты за те месяцы после 1 августа, когда работник фактически работал. Для работников микропредприятий пособия составят 50% месячной средней брутто-зарплаты за третий квартал 2020 года.

Если работник в период с 9 ноября до 31 декабря возвращается на работу из отпуска по уходу за ребенком, пособие за простой составит 70% от среднего размера родительского пособия за август, сентябрь и октябрь, но не менее 330 евро и не более 1000 евро в месяц.

Дополнительно работники находящихся в простое предприятий смогут получить доплаты в размере 50 евро за каждого находящегося на иждивении лица в возрасте до 24 лет.

Пособия за простой не будут облагаться подоходным налогом с населения и обязательными взносами государственного социального страхования.

На пособия за простой могут претендовать работники предприятий общепита, кинотеатров, спортклубов, учреждений внешкольного образования, парков отдыха и развлечений, салонов красоты и других пострадавших компаний.

Правила также предусматривают выделение компаниям, которые, несмотря на спад оборота, продолжают работу, зарплатных субсидий в размере 50% от задекларированной среднемесячной брутто-зарплаты в период с 1 августа по 31 октября этого года, но не более 500 евро в календарный месяц на одного работника.

Эта мера поддержки также будет применяться с начала чрезвычайного положения, 9 ноября, до 31 декабря. Расходы на зарплатные субсидии прогнозируются в размере 20,12 млн евро.