Очень прибыльное вложение, или Как разработка вакцины от Covid-19 сделала профессора миллиардером

За эти десять лет Ленгер не продал ни одной акции. В этом году стоимость акций Moderna выросла в четыре раза, а Ленгеру принадлежит 3% компании.

Акции Moderna в минувший четверг выросли на 7%. Это последовало за объявлением о наличии достаточной информации об испытаниях третьей фазы. Однако в понедельник, 16 ноября, акции выросли еще более резко, поскольку стало известно, что вакцина-кандидат в исследованиях показала 95% эффективность.

По оценке Forbes, активы Ленгера оцениваются в 1,1 миллиарда долларов. Большая часть его состояния состоит из акций Moderna и небольших долей в различных биотехнологических стартапах, включая Frequency Therapeutics, SQZ Biotechnologies и Lyra Therapeutics.

"Мне посчастливилось сотрудничать с Moderna уже с первых дней существования компании. Изначально меня впечатлило обещание, что матрица РНК может стать революционной платформой для разработки новых лекарств и вакцин. И это обещание действительно выполнено", - говорит Ленгер.

"Помимо многообещающей технологической платформы, предлагаемой Moderna, меня очень впечатлила решимость руководства и сотрудников компании. Вот почему я даже не думал о продаже акций Moderna", - сказал Ленгер.

Ленгер поступил в Массачусетский технологический институт в 1978 году. Затем он основал лабораторию Langer Lab, которой руководит по сей день. Один из основателей Moderna - выпускник Массачусетского технологического института, который в 1974 году получил докторскую степень в области химического машиностроения.