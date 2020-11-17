Maxima вводит принцип светофора для регулирования потока покупателей

Чтобы покупки оставались безопасными и во время чрезвычайного положения и действия временных ограничений, во всех магазинах Maxima вводятся новые меры безопасности с целью сделать более равномерным поток людей и уменьшить плотность. Уже на этой неделе во всех магазинах будет размещена информация о менее загруженных часах для покупок, чтобы сделать посещение магазина еще более безопасным для людей.
"Безопасность является нашим приоритетом, поэтому мы постоянно расширяем и повышаем уровень безопасности в магазинах, каждую неделю реализуя новые дополнительные инициативы. Мы уже ввели ряд мер безопасности, чтобы обеспечить клиентам и работникам безопасные условия во всех магазинах Maxima независимо от того, в каком регионе Латвии они находятся.
В информационных материалах в магазинах мы будем разъяснять, каким образом сокращаем количество людей в помещениях для того, чтобы не образовывались очереди и скопления.
Вновь призываем людей ходить в магазины по одному, со списком покупок, чтобы покупки были быстрыми и безопасными. Чтобы уменьшить посещение магазинов лично, приглашаем все необходимое покупать не выходя из дома – с помощью платформы удаленных покупок www.barbora.lv”, – говорит руководитель Maxima Latvija Виктор Троицын.
Maxima Latvija инвестировала более 1 миллиона евро, чтобы ввести различные меры безопасности для ограничения вируса Covid-19 и в магазинах по всей Латвии, и в администрации.
Большинство работников администрации уже в настоящее время выполняют работу удаленно, в свою очередь в магазинах предприятие регулярно внедряет различные технические решения и решения искусственного интеллекта для более безопасных покупок, например, сканеры документов для бесконтактной проверки возраста, решения для контроля за наполнением полок и за нагрузкой на кассах, а также увеличено количество касс самообслуживания – к настоящему времени установлено 129 новых касс самообслуживания в 16 магазинах Maxima по всей Латвии, из них 50% – непосредственно в регионах. Таким образом, не только повышена эффективность повседневной работы коллег, но и улучшен покупательский опыт клиентов по всей Латвии.
Как сообщалось, с введением в стране чрезвычайного положения во второй раз Maxima Latvija дополнительно к уже действующим более чем 30 мерам по ограничению распространения вируса Covid-19 вводит новые меры, чтобы посещение магазина было еще безопаснее. Maxima Latvija постоянно отслеживает состояние здоровья всех сотрудников и ввела ряд мер безопасности, чтобы предотвратить распространение коронавируса, например:
- стеклянные защитные барьеры на кассах между покупателями и кассирами;
- всем работникам магазинов обеспечиваются защитные маски для лица;
- размещены наглядные напоминания для покупателей о социальном дистанцировании в радиусе 2 м друг от друга, например, наклейки на полу, использование покупательских тележек вместо корзин, чтобы обеспечить больший физический барьер между клиентами, усиленный надзор за покупателями и напоминания сотрудников охраны и другие меры;
- широкая информационная кампания в магазинах с размещением материалов на ТВ-экранах, обращения по магазинному радио и плакаты в различных зонах магазинов с рекомендациями, как уменьшить распространение вируса;
- расфасовка нефасованных товаров, например, кондитерских изделий;
- средства дезинфекции у входа в магазины;
- всем работникам предприятия доступны средства для дезинфекции рук, чтобы, например, кассиры во время работы на кассах могли позаботиться о чистоте рук;
- посетители магазинов информируются о том, что во время пребывания в магазинах обязательно нужно использовать средства, прикрывающие рот и нос – маску для лица или визор;
- разработана инструкция по охране труда, как избежать заболевания Covid-19, для работников проводится инструктаж;
- размещены инфографики в помещениях для работников с информацией, как избежать заболевания Covid-19;
- сотрудникам демонстрируются обучающее видео, как избежать заболевания Covid-19;
- разработаны инструкции по правильному использованию визоров, масок для лица, перчаток и термометров;
- работники обеспечены одноразовыми перчатками (использование за витриной обязательно, на остальные рабочих местах рекомендуется);
- в отдельных магазинах “Maxima” продлено время работы, чтобы сбалансировать поток людей;
- в первую очередь продлено время работы тех магазинов, которые находятся в непосредственной близости от учреждений здравоохранения, чтобы и у медицинского персонала была возможность безопасно посетить их в случае необходимости;
- магазин “Maxima Express” (магазин малого формата для быстрых покупок) в т/ц “Akropole” по выходным дням не работает.