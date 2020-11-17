Maxima вводит принцип светофора для регулирования потока покупателей

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"Безопасность является нашим приоритетом, поэтому мы постоянно расширяем и повышаем уровень безопасности в магазинах, каждую неделю реализуя новые дополнительные инициативы. Мы уже ввели ряд мер безопасности, чтобы обеспечить клиентам и работникам безопасные условия во всех магазинах Maxima независимо от того, в каком регионе Латвии они находятся.

В информационных материалах в магазинах мы будем разъяснять, каким образом сокращаем количество людей в помещениях для того, чтобы не образовывались очереди и скопления. 11

Вновь призываем людей ходить в магазины по одному, со списком покупок, чтобы покупки были быстрыми и безопасными. Чтобы уменьшить посещение магазинов лично, приглашаем все необходимое покупать не выходя из дома – с помощью платформы удаленных покупок www.barbora.lv”, – говорит руководитель Maxima Latvija Виктор Троицын.

Maxima Latvija инвестировала более 1 миллиона евро, чтобы ввести различные меры безопасности для ограничения вируса Covid-19 и в магазинах по всей Латвии, и в администрации. 11

Большинство работников администрации уже в настоящее время выполняют работу удаленно, в свою очередь в магазинах предприятие регулярно внедряет различные технические решения и решения искусственного интеллекта для более безопасных покупок, например, сканеры документов для бесконтактной проверки возраста, решения для контроля за наполнением полок и за нагрузкой на кассах, а также увеличено количество касс самообслуживания – к настоящему времени установлено 129 новых касс самообслуживания в 16 магазинах Maxima по всей Латвии, из них 50% – непосредственно в регионах. Таким образом, не только повышена эффективность повседневной работы коллег, но и улучшен покупательский опыт клиентов по всей Латвии.

Как сообщалось, с введением в стране чрезвычайного положения во второй раз Maxima Latvija дополнительно к уже действующим более чем 30 мерам по ограничению распространения вируса Covid-19 вводит новые меры, чтобы посещение магазина было еще безопаснее. Maxima Latvija постоянно отслеживает состояние здоровья всех сотрудников и ввела ряд мер безопасности, чтобы предотвратить распространение коронавируса, например: