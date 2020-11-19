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Как выгоднее делать покупки в интернет-магазинах США и эффективнее использовать американскую распродажу Black Friday? Просто! Узнай, что такое Shipzee, и поспеши им воспользоваться!

Все знают о Black Friday, самой большой распродаже года в США! Объявление этого события чаще всего означает начало настоящей борьбы между покупателями за товары, которые в этот день распродаются по невероятно выгодной цене. Но что делать, если вы находитесь на другом берегу Атлантического океана и эта мечта может несбыться? Есть ли способ как-то добраться до этих замечательных предложений, сидя прямо здесь, на диване? Да!

ФОТО: „Shipzee”

Почему Black Friday в этом году выгоднее, чем когда-либо?

*Распродажа Black Friday в этом году начнется намного раньше.

* Из-за ограниченного потока покупателей основные продажи будут проходить в интернет-магазинах.

* Новая компания Shipzee нашла способ, как самую крупную распродажу года могут использовать и жители Латвии, сидя у экранов своих компьютеров.

Как сообщает представитель Shipzee, в этом году распродажи стартуют за три недели до последней пятницы ноября и скидки достигнут 97%!

Почему нам кажется невыгодным заказывать из США?

Не секрет, что одежда, обувь и аксессуары (такие как Michael Kors, Guess, Ralph Lauren) в США обычно стоят дешевле, но когда мы решаем заказать товары в больших количествах, конечный результат нас не особо радует. Если стоимость товара превышает 22 евро, применяется НДС в размере 21%. Если стоимость заказа превышает 150 евро, применяются другие налоги в зависимости от типа товара. Международные грузовые перевозчики также применяют различные дополнительные сборы на почтовые посылки - за выдачу посылки и представительство отправителя на таможне. К тому же заказ из США обычно доставляется очень долго, что заставляет нас махнуть на все рукой.

Что такое Shipzee?

Успешно разработанная услуга новой компании Shipzee позволяет приобрести заказанный товар по лучшим американским ценам, а во время распродажи Black Friday можно купить желаемый товар даже по цене в несколько раз ниже первоначальной.

ФОТО: „Shipzee”

Например, когда iPad Pro, произведенный компанией Apple стоил около 1090 евро в латвийских магазинах, этот планшет можно было заказать из США примерно за 869 евро (включая доставку и налоги). Компьютер Macbook Pro - в Латвии примерно 3200 евро, из Америки - около 2449 евро. Чем дороже покупка, тем больше разница в цене. Сумка известного бренда Michael Kors в США стоит примерно 163 евро (в Латвии - около 280 евро), спортивная обувь - примерно 59 евро (в Латвии - около 180 евро).

*Американские цены на все товары указаны, включая налоги и возможные расходы на доставку до дверей покупателя.

ФОТО: Publicitātes foto

"Покупатели иногда не верят нам, они думают, что цена, которую мы предлагаем, нереальна. Им кажется, что к указанной сумме будут добавлены таможенные и другие налоги. Поэтому основная проблема - убедить, что покупатель платит только один раз и все платежи уже включены", - говорит представитель Shipzee.

Звучит невероятно? "Мы используем различные методы экономии и программы сотрудничества с торговцами из США, а также объединяем посылки, поэтому покупаем и доставляем товары дешевле и быстрее других. Это позволяет нам покрыть часть окончательной суммы, которая включает все налоги и сборы, учитывая таможенные пошлины и НДС. Следовательно, окончательная сумма с учетом налогов и сборов ниже, чем если заказать тот же продукт самому", - объясняет представитель Shipzee.com, как платформе удается предлагать такие низкие цены.

Как рассчитывается цена товара и как оформляется заказ?

Shipzee.com нужна только ссылка на желаемый товар для расчета окончательной цены, которая включает доставку до двери дома, таможню (НДС и импорт), брокерские услуги и все другие платежи. Если вы соглашаетесь купить товар по такой цене (которая, по мнению покупателей, чаще всего на треть ниже, чем в Латвии), представители shipzee.com покупают его и доставляют в Латвию - даже из тех магазинов, которые вообще не предлагают доставку в Латвию.

После того, как товар попадает на наш склад в США, доставка до покупателя занимает 7-10 рабочих дней.

Приближается праздник? Будь готов

Вы можете заказать подарки для своих близких из Америки, а найти идеи для подарков можно, просмотрев список рекомендованных магазинов на Shipzee.com. Покупка подарков будет безопасной, быстрой и без утомительных очередей, ведь это предпраздничное время определенно можно провести более продуктивно!

Как рассказывает представитель shipzee.com, европейцы чаще всего заказывают электронику в таких магазинах, как amazon.com, ebay.com, bhphotovideo.com, apple.com, bestbuy.com, одежду, обувь и аксессуары от всемирно известных производителей, таких как Guess, Michael Kors и других популярных интернет-магазинов США - macys.com, nordstromrack.com, 6pm.com, michaelkors.com, guessfactory.com. Если вам нужны предметы интерьера, самое широкое предложение можно найти на amazon.com и homedepot.com.

ФОТО: Пресс-фото

Shipzee DealZone

Для тех, кто ищет лучшие предложения и самые большие скидки, компания предлагает более простой способ купить дешевые брендовые товары из США - Shipzee DealZone.

Здесь вы найдете самые горячие предложения, отобранные экспертами по покупкам Shipzee из популярных и не самых известных магазинов США - и электронику, и одежду, товары для красоты и множество других товаров по очень хорошим ценам.

Каждый день команда экспертов по покупкам ищет, а Shipzee DealZone публикует ограниченные по времени предложения, которые можно использовать сразу. Вы заказываете товар на Shipzee DealZone, мы покупаем его в интернет-магазине США и доставляем.

ФОТО: Пресс-фото

Остальные преимущества услуги такие же, как и при заказе товара на сайте - все налоги и сборы, а также таможенные пошлины, уже включены в окончательную цену товара. Мы доставляем товар к вам домой, а также в пакоматы DPD Pick Up или Omniva.