В Эстонии вводят дополнительные ограничения; штрафы - до 9600 евро

Распоряжение вступает в силу с завтрашнего дня, 24 ноября. Ограничения, которые касаются стационарных посадочных мест при проведении в помещениях собраний, мероприятий и развлекательной деятельности, начнут действовать с субботы, 28 ноября. Ограничения будут пересматривать каждые две недели.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, уровень заражения в Эстонии остается высоким и коронавирус угрожает нам везде. "Без дополнительных ограничений наша система здравоохранения может перегрузиться. Под угрозой также нормальное функционирование других областей, - отметил он. - Цель ограничений - сохранить жизнь в Эстонии максимально открытой. Чем дольше нам это удастся, зависит от поведения каждого, то есть от того, насколько прилежно мы придерживаемся новых правил и осознаем, что они введены для защиты нашей нормальной жизни". Премьер-министр добавил, что поэтому правительство не вводит никаких абсолютных ограничений и не закрывает полностью ни одно учреждение.

Новые ограничения поддерживают Департамент здоровья и консультирующие правительство ученые.

Действующие по всей Эстонии правила

Обязанность носить маску или закрывать рот и нос в публичных помещениях

Будет введена обязанность носить маску или закрывать нос и рот в помещениях, в том числе в общественном транспорте и на предприятиях обслуживания.

Данное обязательство не распространяется на детей младше 12 лет или ситуации, когда ношение маски невозможно по медицинским причинам, особым потребностям, из-за характера работы или деятельности, или по другой существенной причине.

Публичное помещение - это помещение, предназначенное для общественного пользования, в которое может войти любой желающий, независимо, например, от требования предварительной регистрации; это место, где передвигается множество людей, которые не контактируют друг с другом на ежедневной основе. Общественный транспорт также считается публичным помещением.

Правило 2+2 будет расширено на все публичные помещения

Во всех публичных помещениях следует придерживаться правила 2+2, то есть вместе можно передвигаться только по двое, придерживаясь с остальными людьми дистанции минимум в два метра.

Помимо прочего теперь это касается также, например, банковских контор, музеев, выставок, парикмахерских и салонов красоты и других подобных мест, но также в водных центрах, бассейнах, саунах. Ограничение не действует на передвигающуюся вместе семью или в том случае, если это требование невозможно выполнить, например, в случае большого количества пассажиров в общественном транспорте, где в дополнение к соблюдению максимально возможной дистанции также надо носить маски.

В заведениях общепита и развлекательных по-прежнему остается в силе правило 10+2. Это правило означает, что одной компанией могут собираться не более 10 человек, придерживаясь с остальными посетителями дистанции не менее двух метров. Вышеперечисленные ограничения не распространяются на членов одной семьи и случаи, когда выполнение этого условия невозможно выполнить по разумным причинам.

Общественные мероприятия и собрания, сфера культуры и досуга, церкви