ВИДЕО ⟩ Возможное насилие в прямом эфире: мать жестоко обращается с ребенком. Пользователи возмущены

Женщина из Риги, разместившая в социальных сетях прямую трансляцию, сняла на телефон, как, возможно, применяет насилие по отношению к своей шестилетней дочке, сообщает передача Degpunktā.
Девочку в прямом эфире ругают и, возможно, даже бьют. Пользователи соцсетей возмущены размещенным видео и призывают полицию оценить и другие действия женщины во время видео, например, она делала неуместные вещи в присутствии ребенка.
Мало того, что в прямом эфире мать занимается сексом, во время которого ребенок заходит в комнату. Она еще и позволяет себе ударить девочку, вместо того, чтобы обнять и уложить ее спать... У меня просто нет слов", - пишет один из пользователей соцсети.
Пока неизвестно, кем является мужчина, которого видно в эфире и пытался ли он защитить девочку. По поводу этого случая в полицию обратилась одна из зрительниц эфира.
Инспекторы Государственной полиции (VP) прибыли в Земгальское предместье посреди ночи и разлучили девочку с матерью, которая, вероятно, находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Представитель Рижского сиротского суда сообщает, что учреждение ожидает результатов полицейского расследования. Дальнейшее действие, будет зависеть от родителей - хотят ли они исправиться.
Через 15 дней мы решим, продлевать ли опекунство. Затем возбуждается дело о прекращении и тогда весь период продлевается даже на несколько месяцев, пока у матери есть возможность устранить эти риски, чтобы ребенок смог вернуться в безопасную среду", - говорит пресс-секретарь Сиротского суда.
Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке