ВИДЕО ⟩ Возможное насилие в прямом эфире: мать жестоко обращается с ребенком. Пользователи возмущены

Девочку в прямом эфире ругают и, возможно, даже бьют. Пользователи соцсетей возмущены размещенным видео и призывают полицию оценить и другие действия женщины во время видео, например, она делала неуместные вещи в присутствии ребенка.

"Это не может остаться незамеченным. Люди одумайтесь - как далеко вы готовы зайти? Бедная маленькая душа...

Мало того, что в прямом эфире мать занимается сексом, во время которого ребенок заходит в комнату. Она еще и позволяет себе ударить девочку, вместо того, чтобы обнять и уложить ее спать... У меня просто нет слов", - пишет один из пользователей соцсети.

Пока неизвестно, кем является мужчина, которого видно в эфире и пытался ли он защитить девочку. По поводу этого случая в полицию обратилась одна из зрительниц эфира.

Инспекторы Государственной полиции (VP) прибыли в Земгальское предместье посреди ночи и разлучили девочку с матерью, которая, вероятно, находилась в состоянии алкогольного опьянения.

"Ребенка забрали из семьи и доставили в кризисный центр. Женщину отвезли в медицинское учреждение. В Госполиции начата ведомственная проверка", - говорит представитель VP.

Представитель Рижского сиротского суда сообщает, что учреждение ожидает результатов полицейского расследования. Дальнейшее действие, будет зависеть от родителей - хотят ли они исправиться.

"Член семьи имеет право принять индивидуальное решение о прекращении опеки. Этим родителям дается 15 дней, в течение которых мы оцениваем все обстоятельства - восстановим ли мы опеку, потому что это могло быть разовой ошибкой.

Через 15 дней мы решим, продлевать ли опекунство. Затем возбуждается дело о прекращении и тогда весь период продлевается даже на несколько месяцев, пока у матери есть возможность устранить эти риски, чтобы ребенок смог вернуться в безопасную среду", - говорит пресс-секретарь Сиротского суда.