В Эстонии полиция спасла гулявшую по городу овцу

"Рано утром мы получили несколько сообщений, что в по улицам Выру прогуливается овца. Была опасность, что животное может попасть под какой-нибудь автомобиль", - пишет Лыунаская префектура на своей странице в соцсетях.

Полицейские взяли овцу под свою опеку, установили личность владелицы и передали ей заблудившееся животное.