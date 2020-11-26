В Эстонии полиция спасла гулявшую по городу овцу

В полицию 25 ноября, рано утром поступило сообщение, что в эстонском городе Выру между домами и автомобилями разгуливает овца. Полицейские взяли животное под свою опеку и передали владельцу, передает Postimees.
"Рано утром мы получили несколько сообщений, что в по улицам Выру прогуливается овца. Была опасность, что животное может попасть под какой-нибудь автомобиль", - пишет Лыунаская префектура на своей странице в соцсетях.
Полицейские взяли овцу под свою опеку, установили личность владелицы и передали ей заблудившееся животное.
"Хочу поблагодарить выруских полицейских, которые спасли мою овцу, которую я по собственной неосторожности выпустила в город. Они умело поймали овцу и терпеливо ждали моего приезда. Когда я приехала на место, я увидела доброжелательных и радостных полицейских, а также здоровую и спокойную овцу. Большое спасибо от счастливой владелицы", - написала отзыв хозяйка животного.