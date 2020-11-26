Решено: налоговый режим микропредприятий реорганизуют

Острые дебаты

Законопроект включен в пакет, сопровождающий бюджет будущего года. За поправки проголосовали 57 депутатов, против - 32.

Дебаты о 40 поданных к законопроекту предложениях начались еще во вторник вечером и продолжались в среду и четверг, заняв в общей сложности около 16 часов.

Оппозиционные депутаты были крайне негативно настроены в отношении предлагаемых изменений, резко критикуя как качество поправок, так и их влияние на предпринимателей, которые до сих пор работали в соответствии с налоговым режимом микропредприятий.

Депутаты от оппозиции подчеркнули, что в результате предлагаемых изменений десятки тысяч человек могут остаться без работы, что недопустимо во время кризиса. 10

Оппозиция предложила ряд других вариантов пересмотра налогового режима микропредприятий, но ни одно предложение оппозиции не было поддержано.

Депутаты от оппозиции заявили, что неправильно реорганизовывать налоговый режим только потому, что часть предпринимателей используют его недобросовестно. Оппозиционные политики сравнили это с поджогом дома, в котором завелись крысы.

Депутат Виктор Валайнис (Союз "зеленых" и крестьян) спрогнозировал, что сразу после принятия закона начнется конкуренция политических партий за разработку лучшего специального налогового режима, так как окажется, что затронутые поправками жители начнут обращаться в социальные службы из-за потери возможности работать.

Зачем нужны поправки?

Поправки к закону были предложены потому, что за несколько лет в налоговом режиме микропредприятий был выявлен ряд недостатков, в том числе было констатировано, что этот режим широко используется в целях оптимизации налогов. Авторы поправок убеждены, что такая практика искажает конкуренцию.

Кроме того, за работающих по этому налоговому режиму людей поступают очень маленькие социальные взносы, что создает для них риск социальной незащищенности в будущем, говорится в аннотации к законопроекту.

Что меняется?

Поправки предусматривают, что со следующего года режим налога с микропредприятия сможет использовать только сам владелец микропредприятия, за сотрудников налоги нужно будет платить в соответствии с общей процедурой, что обеспечит работникам социальную защиту.

​К работникам микропредприятий, зарегистрированных до конца этого года, общий налоговый режим планируется применять с 1 июля будущего года.

Планируется исключить норму, ограничивающую зарплату на микропредприятии 720 евро в месяц.

Со следующего года статус микропредприятия не смогут получать плательщики НДС и общества с ограниченной ответственностью.

С 1 января ставка налога микропредприятия составит 25% при обороте до 25 000 евро и 40% при обороте выше этой суммы.

Распределение налога останется прежним - 80% составят взносы социального страхования, 20% - подоходный налог с населения.

Как сейчас?