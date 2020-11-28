Сб, 28.11.2020
Цель Lidl - войти в число лучших работодателей Латвии. Для этого мы предлагаем сотрудникам более высокую заработную плату, чем в среднем по отрасли, и ряд бонусов. Дана Хасана, представитель Lidl
Дана Хасана, представитель Lidl

Вступило в силу требование о самоизоляции при прибытии в Великобританию из Латвии

Лондон

ФОТО: Unsplash/FP Creative Ltd

С учетом эпидемиологической ситуации в Латвии правительство Великобритании ввело требование 14-дневной самоизоляции для прибывающих из Латвии, которое вступает в силу в субботу, 28 ноября, сообщили агентству LETA в посольстве Великобритании.

При въезде в Великобританию в электронном виде необходимо декларировать место пребывания, где приехавшие из Латвии будут проводить карантин. За нарушение требований самоизоляции в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии предусмотрен штраф.

С 15 декабря срок карантина можно будет сократить, если прибывший из Латвии через пять дней после приезда сдаст тест на Covid-19, и результат будет негативным.

Последние новости

НАВЕРХ
Back