В Гвинее родила последняя плодовитая самка редких шимпанзе. Ученые надеются на спасение вида

Речь идет о шимпанзе, которые обитают неподалеку от местной деревни Босу. Эти животные отличаются способностью владеть орудиями. Например, они могут использовать каменный молоток для раскалывания орехов.

Раньше насчитывалась 21 такая обезьяна, теперь же в живых осталось всего несколько особей данного вида. 1

На прошлой неделе было замечено, что последняя плодовитая самка шимпанзе держит новорожденного малыша. Ученые смогли выяснить, что малыш оказался самкой. Возможно, когда она вырастет, сможет завести собственное потомство и не позволит роду вымереть.