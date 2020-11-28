В Гвинее родила последняя плодовитая самка редких шимпанзе. Ученые надеются на спасение вида

В Гвинее появился на свет детеныш последней плодовитой самки вымирающего племени шимпанзе. Ученые надеются, что это позволит спасти редкий вид, пишет Ecquire со ссылкой на Science Alert.
Речь идет о шимпанзе, которые обитают неподалеку от местной деревни Босу. Эти животные отличаются способностью владеть орудиями. Например, они могут использовать каменный молоток для раскалывания орехов.
Раньше насчитывалась 21 такая обезьяна, теперь же в живых осталось всего несколько особей данного вида.
На прошлой неделе было замечено, что последняя плодовитая самка шимпанзе держит новорожденного малыша. Ученые смогли выяснить, что малыш оказался самкой. Возможно, когда она вырастет, сможет завести собственное потомство и не позволит роду вымереть.
Это событию невероятно обрадовались местные жители - у них существует поверье, что живущие рядом с ними обезьяны - это реинкарнация их предков, поэтому они стремятся защитить шимпанзе всеми силами.