Пн, 30.11.2020
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Арвид Барщевскис, проректор Даугавпилсского университета

Бюджет Риги на следующий год может быть меньше на 17,2 млн евро

председатель Рижской думы Мартиньш Стакис

ФОТО: LETA

Бюджет Риги на следующий год может быть уменьшен на 17,2 млн евро, и не исключено, что сокращение будет еще больше, сказал в передаче 900 sekundes на телеканале TV3 председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

Разработка муниципального бюджета на следующий год продолжается, но уже сейчас ясно, на какую сумму необходима консолидация и которым из думских департаментов придется считаться с сокращением.

"Есть три сферы - социальная, дошкольные учреждения и инфраструктура, где сокращений не будет, а остальные должны думать о том, как затянуть пояс", - сказал мэр.

Стакис уже ранее заявил, что из-за сокращения полагающейся самоуправлениям доли поступлений подоходного налога с населения самоуправление Риги в бюджете на следующий год должно консолидировать около 20 млн евро.

В ходе работы над бюджетом Риги на следующий год предстоит найти, за счет чего сэкономить эти 20 млн евро - анализируется, какие меры можно отложить, какие из расходов неэффективны или излишни. Например, возможности экономии видны на муниципальном предприятии ООО Rīgas satiksme - и в системе э-талона, которая, по словам Стакиса, непомерно дорога, и в "раздутых субсидиях" для маршруток.

Мэр отметил, что в каждом департаменте нашлись возможности для экономии, хотя некоторые решения могут быть непопулярными. Например, нужно ли продолжать содержать "Врата почета" на бульв. Бривибас, которые обходятся в 70 000 евро в год.

По словам Стакиса, экономия не означает, что "мы где-то не увеличим финансирование". Приоритетом будут социальные работники, школы и детские сады, инфраструктурные проекты.

Как сообщалось, законопроект о госбюджете на 2021 год предусматривает, что поступления в бюджет самоуправлений подоходного налога с населения будут сокращены с 80% до 75%, в результате чего они в будущем году недополучат 90,9 млн евро.

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