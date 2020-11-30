Движение из микрорайонов в центр Риги продолжает сокращаться

По потреблению мобильной связи можно заметить, что с начала октября до настоящего времени движение из микрорайонов и пригородов Риги в центр Риги продолжает сокращаться. Также люди реже посещают супермаркеты, что подтверждается постепенным снижением количества звонков из них примерно на 30%.

"Быстро растущее число заболевших Covid-19, а также все новые ограничения и чрезвычайная ситуация заставляют людей пересматривать и менять свои привычки", – говорит коммерческий директор Tele2 Райво Ростс.

"В то же время следует отметить, что осенью люди меняют свои привычки более постепенно, не так быстро по сравнению с весной. В настоящее время потребление мобильной связи в супермаркетах и ​​людьми при перемещении из соседних с Ригой краев в центр столицы не упало до уровня, который был весной", - добавил он.

На предприятии считают, что более быстрый спад в передвижении людей может быть на этой неделе, так как из-за заболеваемости Covid-19 вступили в силу более строгие ограничения в 12 самоуправлениях и теперь необходимо обеспечивать в школах одному ученику три квадратных метра площади, что может быть невозможно во многих учебных заведениях, соответственно увеличится количество учебных заведений, организующих обучение дистанционно.