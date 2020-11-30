Движение из микрорайонов в центр Риги продолжает сокращаться

Данные оператора мобильной связи Tele2 показывают, что продолжает расти количество жителей Латвии, которые меняют свои привычки из-за растущей заболеваемости Covid-19 и связанных с ним ограничений.
По потреблению мобильной связи можно заметить, что с начала октября до настоящего времени движение из микрорайонов и пригородов Риги в центр Риги продолжает сокращаться. Также люди реже посещают супермаркеты, что подтверждается постепенным снижением количества звонков из них примерно на 30%.
"Быстро растущее число заболевших Covid-19, а также все новые ограничения и чрезвычайная ситуация заставляют людей пересматривать и менять свои привычки", – говорит коммерческий директор Tele2 Райво Ростс.
"В то же время следует отметить, что осенью люди меняют свои привычки более постепенно, не так быстро по сравнению с весной. В настоящее время потребление мобильной связи в супермаркетах и людьми при перемещении из соседних с Ригой краев в центр столицы не упало до уровня, который был весной", - добавил он.
На предприятии считают, что более быстрый спад в передвижении людей может быть на этой неделе, так как из-за заболеваемости Covid-19 вступили в силу более строгие ограничения в 12 самоуправлениях и теперь необходимо обеспечивать в школах одному ученику три квадратных метра площади, что может быть невозможно во многих учебных заведениях, соответственно увеличится количество учебных заведений, организующих обучение дистанционно.
Сильное увеличение числа заболевшим коронавирусом на прошедшей неделе также может сделать людей более осторожными и заставить реже покидать дом, считают в компании.