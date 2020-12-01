За несоблюдение ограничений Covid-19 может быть установлена уголовная ответственность

Он сообщил, что через несколько недель парламентская подкомиссия может начать пересмотр Уголовного закона, чтобы предусмотреть в нем ответственность за призывы не соблюдать ограничительные меры. К обсуждению планируется привлечь экспертов, полицию, прокуратуру, представителей судов.

"Допускаю, что может быть разработана специальная норма, а не улучшена та, что предусматривает наказание за хулиганство.

Я даже пошел бы дальше и разработал новую норму так, чтобы она предусматривала ответственность, как предусматривает норма Уголовного закона о призывах к геноциду. А именно, новая норма предусматривала бы ответственность просто за призыв, без учета, какие последствия он повлек", 110

- сказал председатель комиссии.

В то же время, как отметил Ранцанс, эта идея нуждается в обширных дискуссиях и оценке, действительно ли ситуация настолько серьезна, чтобы разрабатывать специальную норму.

В свою очередь на вопрос, как улучшить контроль за соблюдением ограничений, Ранцанс ответил, что он недостаточен, и настал момент, чтобы просить помощи у Минобороны.

"Возможно, на улицы следует вывести патрули. У полиции людей для патрулирования не хватит даже в крупнейших городах", 110

- сказал председатель комиссии.

Напомним, во вторник Кабинет министров и совет по кризисному управлению рассмотрят предлагаемый премьер-министром Кришьянисом Кариньшем план дополнительных ограничений.

Объявленное из-за пандемии Covid-19 чрезвычайное положение может быть продлено до 11 января.

Премьер предлагает уже на следующей неделе, то есть на две недели раньше обычного, начать зимние каникулы для учеников 1-4-х классов, продлив учебный год летом.

Также, чтобы уменьшить заболеваемость Covid-19, планируется тестировать людей без симптомов заболевания. Премьер подчеркивает, что для ограничения распространения заболевания нужно увеличить объемы тестирования.

Он отметил, что, по мнению Всемирной организации здравоохранения, распространению вируса в большей мере способствуют бессимптомные, невыявленные больные, которые заражают других. "Нужно изменить и расширить наш подход", - заявил премьер.

Также Кариньш предлагает ввести требование о ношении масок во всех помещениях, кроме дома, и вернуться к принципу "два человека, два метра", который практиковался весной. Этот принцип предусматривает, что люди, не являющиеся членами одного домохозяйства, смогут собираться только по двое, соблюдая при этом дистанцию два метра.

Премьер подчеркнул, что в обществе царит большое недовольство и непонимание того, почему парикмахерам разрешено работать во время чрезвычайного положения, а мастерам маникюра - нет. "Многие не могут понять, в чем разница, поэтому я призываю двигаться в сторону одного регулирования - или обе сферы работают со строгими ограничениями, или обе закрыты", - сказал премьер, добавив, что он сам выступает за то, чтобы разрешить работать представителями этих профессий.

Кариньш также призывает разрешить неясность, связанную с работой торговых точек, поскольку в настоящее время ограничения связаны с площадью торговых помещений. "Сейчас это 10 000 квадратных метров, и можно подумать, что в маленьком магазине безопаснее. Но опасность заключается в том, что люди концентрируются внутри помещений", - пояснил политик. Поэтому он призывает отказаться от регулирования, основанного на площади торговых точек, установив ограничение на количество людей, которые могут одновременно находиться в месте торговли.

Будет рассмотрено предложение о том, чтобы по выходным дням разрешить работу только магазинов, торгующих продовольствием и товарами первой необходимости, вне зависимости от размера торговой точки.

Изменения могут быть также внесены в порядок пересечения границы. 110

В связи с расширением ограничений сегодня правительство примет решение и о расширении поддержки затронутых кризисом предприятий и работников. Предполагается, что будут отменены отраслевые ограничения в рамках программы субсидирования оборотных средств. Следовательно, субсидии будут доступны всем предприятиям, чей оборот в ноябре или декабре снизится как минимум на 20% по сравнению с общим средним оборотом в августе, сентябре и октябре.

Кроме того, принимая во внимание рекомендации ряда отраслей, предлагается снизить квалификационный критерий для получения пособий за простой с 50-процентного падения оборота до 20-процентного.