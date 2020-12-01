За сутки выявлено 612 случаев Covid-19, скончались четыре человека
За прошедшие сутки в Латвии подтверждено 612 новых случаев Covid-19, умерли четыре человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Один из умерших был в возрасте от 45 до 50 лет, двое - от 55 до 65 лет и один - от 90 до 95 лет.
За прошедшие сутки сделано 7810 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,8%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 17 687 человек, выздоровевшими признаны 1806 человек.
В понедельник госпитализировано 63 больных Covid-19, всего в больницах находятся 519 человек с коронавирусом, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
У 480 человек состояние средней тяжести, 39 человек - в тяжелом состоянии.
За последние сутки из больниц выписано 67 пациентов, в том числе один перевезен, всего - 1371.