Вакцинация от Covid-19 обойдется Латвии в 26,7 миллиона евро

Сегодня, 1 декабря, на внеочередном заседании Кабинета министров был рассмотрено информационное сообщение VM о стратегии вакцинации против Covid-19. Во многих частях Европы страны уже проводят очень конкретные приготовления к инфраструктуре вакцинации, чтобы вакцинация против Covid-19 могла начаться немедленно, как только будет получено разрешение на первые вакцины. Из информации, предоставленной VM Латвии, следует, что

практическая подготовка к вакцинации все еще продолжается.

В информационном отчете VM подчеркивается, что в настоящее время ни один из производителей вакцин, которые сообщили о ходе своих исследований вакцин, не зарегистрировал вакцины против Covid-19. Министерство и ответственные органы готовятся к тому моменту, когда вакцины будут зарегистрированы и доступны.

Как уже сообщалось, министр здравоохранения Илзе Винькеле (AP) ранее сообщила агентству LETA, что это будет "вакцинация в беспрецедентном объеме и размере". Политик также упомянула, что, например, в случае с врачами алгоритм вакцинации против гриппа может быть использован при вакцинации медицинского персонала на работе.