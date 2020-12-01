Вакцинация от Covid-19 обойдется Латвии в 26,7 миллиона евро

Вакцинация населения Латвии от Covid-19 в 2021 году может стоить 26,7 миллиона евро, оценивает Министерство здравоохранения (VM).
Сегодня, 1 декабря, на внеочередном заседании Кабинета министров был рассмотрено информационное сообщение VM о стратегии вакцинации против Covid-19. Во многих частях Европы страны уже проводят очень конкретные приготовления к инфраструктуре вакцинации, чтобы вакцинация против Covid-19 могла начаться немедленно, как только будет получено разрешение на первые вакцины. Из информации, предоставленной VM Латвии, следует, что
В информационном отчете VM подчеркивается, что в настоящее время ни один из производителей вакцин, которые сообщили о ходе своих исследований вакцин, не зарегистрировал вакцины против Covid-19. Министерство и ответственные органы готовятся к тому моменту, когда вакцины будут зарегистрированы и доступны.
Как уже сообщалось, министр здравоохранения Илзе Винькеле (AP) ранее сообщила агентству LETA, что это будет "вакцинация в беспрецедентном объеме и размере". Политик также упомянула, что, например, в случае с врачами алгоритм вакцинации против гриппа может быть использован при вакцинации медицинского персонала на работе.
"У нас есть опыт реализации государственной программы вакцинации через врачей общей практики, которая достаточна хороша", - сказала министр ранее. Она подчеркнула, в частности, что вакцинация будет добровольной, так что "разъяснительная, воодушевляющая и информационная кампания также является частью успешной программы вакцинации".