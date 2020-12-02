Впечатляющие фотографии животных со всего мира ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
Недавно были подведены итоги престижного фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year 2020, где любители природы смогли выбрать лучшие кадры с животными в этом году.
Ежегодно на участие в конкурсе подают заявки около 50 000 фотографов, однако жюри присуждает призы и титулы только сотне изображений. Из оставшихся фотографий позже отбирают еще 25 снимков, один из которых в результате получит приз зрительских симпатий. Любой может отдать голос за понравившуюся работу до 2 февраля.
Фотоконкурс Wildlife Photographer of the Year 2020 организовывает Лондонский музей истории природы.
Фотограф Брита Яшински снимает конфискованные в аэропортах и на пограничных контрольно-пропускных пунктах шкуры и чучела диких животных. Голова зебры была конфискована на границе с США.
ФОТО: © Britta Jaschinski, Wildlife Photographer of the Year
Самец льва перед бурей в Танзании.
ФОТО: © Wim van den Heever, Wildlife Photographer of the Year
Когда Христофор Колумб в 1494 году плавал по Карибскому морю, там было так много зеленых морских черепах, что они чуть не потопили его корабль. Сегодня этот вид находится под угрозой исчезновения.
ФОТО: © Thomas Peschak, Wildlife Photographer of the Year
Два детеныша иберийской рыси играют на сеновале на востоке Испании, где они родились.
ФОТО: © Sergio Marijuán Campuzano, Wildlife Photographer of the Year 2
На норвежском архипелаге Шпицберген белый медведь наблюдает за птенцами белолобого гуся.
ФОТО: © Petri Pietiläinen, Wildlife Photographer of the Year
Чем больше города, тем меньше места обитания для диких животных. Иберийские рыси в поисках новых территорий часто погибают в ДТП. Чтобы этого не происходило, на трассах устанавливают заборы и подземные тоннели.
ФОТО: © Sergio Marijuán Campuzano, Wildlife Photographer of the Year
Пожар в лесном заповеднике Австралии, где обитает более 30 различных экосистем и множество исчезающих видов.
ФОТО: © Robert Irwin, Wildlife Photographer of the Year
Осьминог сделал себе укрытие из ракушек. Осьминоги - умные животные, которые могут хитро прятаться от тех, кто находится выше них в пищевой цепочке.
ФОТО: © Sam Sloss, Wildlife Photographer of the Year
Семья бобров в своем любимом месте в Саксонии.
ФОТО: © Oliver Richter, Wildlife Photographer of the Year
Серые рифовые акулы разрывают рыбу на атолле Факарава во Французской Полинезии.
ФОТО: © Laurent Ballesta, Wildlife Photographer of the Year
Малыш циветты, потерявший родителей, с любопытством смотрит на фотографа в маленькой глухой индийской деревне.
ФОТО: © Pallavi Prasad Laveti, Wildlife Photographer of the Year
С наступлением холодов белки ищут тепла в ящике с камерой, которую фотограф Нил Андерсон установил на сосне недалеко от своего дома в Шотландском нагорье.
ФОТО: © Neil Anderson, Wildlife Photographer of the Year
Мандриллы обитают в тропических лесах в отдаленных частях Центральной Африки, поэтому необходимо приложить немало усилий, чтобы встретить их. На фото изображен альфа-самец стада.
ФОТО: © Mogens Trolle, Wildlife Photographer of the Year
В петербургском цирке в номерах участвуют три сибирских бурых медведя. Животных с раннего возраста приучают ходить на двух лапах, приковывая их цепью к стене за шею.
ФОТО: © Kirsten Luce, Wildlife Photographer of the Year
Такин в горах Бутана на высоте 3500 метров
ФОТО: © Emmanuel Rondeau, Wildlife Photographer of the Year
Фотография, сделанная в заповеднике Май По в Гонконге, на тщательно охраняемой границе с Китаем.
ФОТО: © Joseph Dominic Anthony, Wildlife Photographer of the Year
Остров Марко во Флориде является домом для роскошных курортов, пляжей, частных домов стоимостью в миллионы долларов и... колонии копателей. Апоги обычно роют тщательно ухоженные лужайки в поисках насекомых и ящериц.
ФОТО: © Karine Aigner, Wildlife Photographer of the Year
Лось, живущий в заповеднике американского штата Вайоминг, проявляет интерес к четвероногому другу посетителей.
ФОТО: © Guillermo Esteves, Wildlife Photographer of the Year
Шестимесячный снежный барс отдыхает. В отличие от других регионов, где распространено браконьерство, леопарды на Тибетском плато живут беззаботно.
ФОТО: © Frédéric Larrey, Wildlife Photographer of the Year
Большая песчаная пустыня Австралии является домом для многих видов диких животных, которым приходится приспосабливаться к суровым условиям жизни и присутствию человека из-за добычи полезных ископаемых.
ФОТО: © Gary Meredith, Wildlife Photographer of the Year
Смотритель за животными Джозеф Васира с белым носорогом в Судане в последние минуты его жизни.
ФОТО: © Ami Vitale, Wildlife Photographer of the Year
Фотограф Энди Парккин в течение пяти недель фотографировал белых кроликов в Шотландском нагорье, терпеливо ожидая каждого движения на морозе.
ФОТО: © Andy Parkinson, Wildlife Photographer of the Year
Спасатель и опекун Джули Малерб заботится о трех летучих мышах-сиротах.
ФОТО: © Douglas Gimesy, Wildlife Photographer of the Year
Необычный обитатель Японского моря, питающийся морскими огурцами и мидиями.
ФОТО: © Andrey Shpatak, Wildlife Photographer of the Year
Было непросто запечатлеть, как все члены семейства копателей одновременно смотрят в камеру.
ФОТО: © Andrew Lee, Wildlife Photographer of the Year