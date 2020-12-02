Недавно были подведены итоги престижного фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year 2020, где любители природы смогли выбрать лучшие кадры с животными в этом году.

Ежегодно на участие в конкурсе подают заявки около 50 000 фотографов, однако жюри присуждает призы и титулы только сотне изображений. Из оставшихся фотографий позже отбирают еще 25 снимков, один из которых в результате получит приз зрительских симпатий. Любой может отдать голос за понравившуюся работу до 2 февраля.

Фотоконкурс Wildlife Photographer of the Year 2020 организовывает Лондонский музей истории природы.

Фотограф Брита Яшински снимает конфискованные в аэропортах и ​​на пограничных контрольно-пропускных пунктах шкуры и чучела диких животных. Голова зебры была конфискована на границе с США.

ФОТО: © Britta Jaschinski, Wildlife Photographer of the Year

Самец льва перед бурей в Танзании.

ФОТО: © Wim van den Heever, Wildlife Photographer of the Year

Когда Христофор Колумб в 1494 году плавал по Карибскому морю, там было так много зеленых морских черепах, что они чуть не потопили его корабль. Сегодня этот вид находится под угрозой исчезновения.

ФОТО: © Thomas Peschak, Wildlife Photographer of the Year

Два детеныша иберийской рыси играют на сеновале на востоке Испании, где они родились.

ФОТО: © Sergio Marijuán Campuzano, Wildlife Photographer of the Year 2

На норвежском архипелаге Шпицберген белый медведь наблюдает за птенцами белолобого гуся. 

ФОТО: © Petri Pietiläinen, Wildlife Photographer of the Year

Чем больше города, тем меньше места обитания для диких животных. Иберийские рыси в поисках новых территорий часто погибают в ДТП. Чтобы этого не происходило, на трассах устанавливают заборы и подземные тоннели.

ФОТО: © Sergio Marijuán Campuzano, Wildlife Photographer of the Year

Пожар в лесном заповеднике Австралии, где обитает более 30 различных экосистем и множество исчезающих видов.

ФОТО: © Robert Irwin, Wildlife Photographer of the Year

Осьминог сделал себе укрытие из ракушек. Осьминоги - умные животные, которые могут хитро прятаться от тех, кто находится выше них в пищевой цепочке.

ФОТО: © Sam Sloss, Wildlife Photographer of the Year

Семья бобров в своем любимом месте в Саксонии.

ФОТО: © Oliver Richter, Wildlife Photographer of the Year

Серые рифовые акулы разрывают рыбу на атолле Факарава во Французской Полинезии.

ФОТО: © Laurent Ballesta, Wildlife Photographer of the Year

Малыш циветты, потерявший родителей, с любопытством смотрит на фотографа в маленькой глухой индийской деревне.

ФОТО: © Pallavi Prasad Laveti, Wildlife Photographer of the Year

С наступлением холодов белки ищут тепла в ящике с камерой, которую фотограф Нил Андерсон установил на сосне недалеко от своего дома в Шотландском нагорье. 

ФОТО: © Neil Anderson, Wildlife Photographer of the Year

Мандриллы обитают в тропических лесах в отдаленных частях Центральной Африки, поэтому необходимо приложить немало усилий, чтобы встретить их. На фото изображен альфа-самец стада.

ФОТО: © Mogens Trolle, Wildlife Photographer of the Year

В петербургском цирке в номерах участвуют три сибирских бурых медведя. Животных с раннего возраста приучают ходить на двух лапах, приковывая их цепью к стене за шею.

ФОТО: © Kirsten Luce, Wildlife Photographer of the Year

Такин в горах Бутана на высоте 3500 метров

ФОТО: © Emmanuel Rondeau, Wildlife Photographer of the Year

Фотография, сделанная в заповеднике Май По в Гонконге, на тщательно охраняемой границе с Китаем.

ФОТО: © Joseph Dominic Anthony, Wildlife Photographer of the Year

Остров Марко во Флориде является домом для роскошных курортов, пляжей, частных домов стоимостью в миллионы долларов и... колонии копателей. Апоги обычно роют тщательно ухоженные лужайки в поисках насекомых и ящериц.

ФОТО: © Karine Aigner, Wildlife Photographer of the Year

Лось, живущий в заповеднике американского штата Вайоминг, проявляет интерес к четвероногому другу посетителей. 

ФОТО: © Guillermo Esteves, Wildlife Photographer of the Year

Шестимесячный снежный барс отдыхает. В отличие от других регионов, где распространено браконьерство, леопарды на Тибетском плато живут беззаботно.

ФОТО: © Frédéric Larrey, Wildlife Photographer of the Year

Большая песчаная пустыня Австралии является домом для многих видов диких животных, которым приходится приспосабливаться к суровым условиям жизни и присутствию человека из-за добычи полезных ископаемых.

ФОТО: © Gary Meredith, Wildlife Photographer of the Year

Смотритель за животными Джозеф Васира с белым носорогом в Судане в последние минуты его жизни.

ФОТО: © Ami Vitale, Wildlife Photographer of the Year

Фотограф Энди Парккин в течение пяти недель фотографировал белых кроликов в Шотландском нагорье, терпеливо ожидая каждого движения на морозе.

ФОТО: © Andy Parkinson, Wildlife Photographer of the Year

Спасатель и опекун Джули Малерб заботится о трех летучих мышах-сиротах.

ФОТО: © Douglas Gimesy, Wildlife Photographer of the Year

Необычный обитатель Японского моря, питающийся морскими огурцами и мидиями.

ФОТО: © Andrey Shpatak, Wildlife Photographer of the Year

Было непросто запечатлеть, как все члены семейства копателей одновременно смотрят в камеру. 

ФОТО: © Andrew Lee, Wildlife Photographer of the Year