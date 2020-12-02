Недавно были подведены итоги престижного фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year 2020, где любители природы смогли выбрать лучшие кадры с животными в этом году.

Ежегодно на участие в конкурсе подают заявки около 50 000 фотографов, однако жюри присуждает призы и титулы только сотне изображений. Из оставшихся фотографий позже отбирают еще 25 снимков, один из которых в результате получит приз зрительских симпатий. Любой может отдать голос за понравившуюся работу до 2 февраля.