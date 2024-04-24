Латвийские бизнесмены возлагают большие надежды на поезд Вильнюс - Рига

В конце декабря 2023 года начал курсировать поезд Вильнюс - Рига, который привлек в столицу Латвии несколько тысяч туристов. Часто они остаются больше, чем на одну ночь, поэтому отели должны ощутить приток гостей. Об этом сообщает портал Rus.LSM со ссылкой на Латвийское радио 4.
По данным главы Ассоциации туристических агентов и операторов Эрика Лингеберзиньша в феврале число жителей Литвы, которых обслужили в гостиницах выросло на 2000 человек.
"Да, после начала этих рейсов был наплыв литовских туристов, особенно в Ригу. И еще следует понимать, что Литва уже давно является страной номер один, из которой в Латвию едет больше всего иностранных туристов. Так что поезд просто пополняет статистику. В любом случае, будь то питание или проживание, деньги остаются в латвийской экономике. Это экспорт услуг, и в любом случае хорошо, что они здесь и ездят.
К сожалению, если мы посмотрим на Старую Ригу, она вымерла. Многие витрины закрыты и на окнах таблички о том, что помещения сдаются в аренду.
Если будет такой поток иностранного туризма, и литовцы сюда будут приезжать больше, тогда бизнесмены поймут, что выгодно открывать свое дело, все восстанавливать. Мы будем работать над этим", - заметил президент Латвийской ассоциации отелей и ресторанов Андрис Калниньш.
RUS TVNET сообщал, что 27 декабря дочерняя компания литовского государственного железнодорожного концерна Lietuvos geležinkeliai по пассажирским перевозкам LTG Link начала железнодорожное сообщение между Вильнюсом и Ригой.
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