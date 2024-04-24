Латвийские бизнесмены возлагают большие надежды на поезд Вильнюс - Рига

"Да, после начала этих рейсов был наплыв литовских туристов, особенно в Ригу. И еще следует понимать, что Литва уже давно является страной номер один, из которой в Латвию едет больше всего иностранных туристов. Так что поезд просто пополняет статистику. В любом случае, будь то питание или проживание, деньги остаются в латвийской экономике. Это экспорт услуг, и в любом случае хорошо, что они здесь и ездят.