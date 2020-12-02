СГД на время режима ЧС прекратила очное обслуживание клиентов

В условиях режима чрезвычайной ситуации из-за пандемии Covid-19 Служба государственных доходов (СГД) с 3 декабря по всей Латвии прекращает очное обслуживание клиентов, сообщили агентству LETA в СГД.
С 3 декабря очные услуги не будут оказываться ни в центрах обслуживания клиентов, ни в единых центрах обслуживания государства и самоуправлений.
Те клиенты, которые были записаны на следующие даты, будут информированы об отмене записи в индивидуальном порядке.
Все услуги СГД можно получать в электронной форме в Системе электронного декларирования (EDS), а также позвонив на консультативный телефон СГД 67120000.