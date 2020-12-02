СГД на время режима ЧС прекратила очное обслуживание клиентов

С 3 декабря очные услуги не будут оказываться ни в центрах обслуживания клиентов, ни в единых центрах обслуживания государства и самоуправлений.

Те клиенты, которые были записаны на следующие даты, будут информированы об отмене записи в индивидуальном порядке.