Ср, 2.12.2020
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СГД на время режима ЧС прекратила очное обслуживание клиентов

Служба государственных доходов

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В условиях режима чрезвычайной ситуации из-за пандемии Covid-19 Служба государственных доходов (СГД) с 3 декабря по всей Латвии прекращает очное обслуживание клиентов, сообщили агентству LETA в СГД.

С 3 декабря очные услуги не будут оказываться ни в центрах обслуживания клиентов, ни в единых центрах обслуживания государства и самоуправлений.

Те клиенты, которые были записаны на следующие даты, будут информированы об отмене записи в индивидуальном порядке.

Все услуги СГД можно получать в электронной форме в Системе электронного декларирования (EDS), а также позвонив на консультативный телефон СГД 67120000.

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