Разгуливающее между домами медвежье семейство наводит ужас на жителей эстонской деревни

Кларика Капста, которая живет в трехэтажном многоквартирном доме в центре деревни Эйдапере, вышла на ежедневную прогулку около 11 часов утра 15 ноября, но на этот раз быстро закончила ее и побежала домой.

"Я не успела пройти и сотню метров, когда увидел на дороге три группы животных. Я остановилась, чтобы поинтересоваться, чьи это три собаки пересекают придорожную канаву, но тут заметила, что это были не собаки, а мать-медведица с двумя детьми",

- вспоминает она.

Хотя женщина находилась на безопасном расстоянии от медведей, ей стало страшно. "Когда я поняла, что это медведи, я побежал домой. С животными никогда не знаешь, как оно может себя повести и что делать, особенно в случае медведицы с детенышами", - сказала она.

Женщина отказалась от пробежки и пока не решилась повторить попытку. Ее страшит мысль о том, что она могла столкнуться с медведями. "Я не хочу думать о том, что случилось бы, если бы я сразу же отправилась бегать. Хорошо, что я решила сначала собрать во двор детские игрушки", - добавила она.

Произошло это в середине дня, но работающей воспитательницей в детском саду Кларике приходится ходить через всё село на работу утром и обратно вечером. Это всегда происходит в темноте. Она признает, что после дня столкновения с медведями даже эти несколько сотен метров теперь вызывают жуть.

"Я смотрю по сторонам, прикидывая, где смогу забежать в дверь, если снова встречусь с медведями. По вечерам, когда возможно, меня сопровождает домой школьная уборщица,

- сказала она. - Так и есть, здесь в Эйдапере мы боимся коронавируса в несколько раз меньше, чем медведей".

Раньше такого не было, знает Кларика Капста, прожившая в деревне Эйдапере более двадцати лет. Говорят, что медведей можно было увидеть кое-где в полях, но не в деревне.

Олев Таэль, который живет в всего в ста метрах от многоквартирных домов в хуторском доме, сказал, что сначала счел слова женщины, вбежавшей в комнату посреди дня с историей о медведе, глупостью, пока не убедился своими глазами.

"Но на самом деле удивляться нечему, если леса нет. Все ели в округе спилены. Медведю хочется спать, но куда ему пойти, если в лесу идет вырубка", - взволнованно добавил он.