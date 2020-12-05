Уменьшила грудь, сменил пол: как изменилась жизнь участников шоу экстремальных превращений?

Прошел месяц с тех пор, как все семь победителей шоу перенесли пластические операции и теперь наслаждаются новыми формами своего тела. Каждый из них пришел на шоу со своими целями и мечтами, которые благодаря изменениям они теперь спешат поскорее реализовать.

Одинокая мать Инета, перенесшая тяжелые детские травмы, смирившись с исчезновением любимой сестры и годами ухода за своей матерью, выглядела намного старше своих лет. Надеясь вернуть веру в любовь, а также принять себя молодой, красивой женщиной, она отправилась на встречу с психологом Ингой Берзиней, чтобы рассказать ей о своих первых свиданиях после расставания с бывшим мужем.

"Свидания были, я получаю много комплиментов, и это именно то, в чем я так нуждалась", - признается Инета. 1

Лейла, которая в детстве неоднократно подвергалась сексуальному насилию и до участия в шоу была эмоционально опустошена, теперь медленно расцветает в новом амплуа - она полна решимости написать книгу, поделиться своей историей и поддержать других женщин, которые испытали сексуальное унижение.

Чтобы вдохновиться для будущего романа, над которым Лейла уже начала работу, она познакомилась с Линдой Мурниеце, которая благодаря своим политическим и деловым успехам, а также своей открытости стала источником вдохновения для многих женщин.

В свою очередь, Ренарс, в семье которого мир и согласие, а также растут двое детей, все еще не зарегистрировал свои отношения с любимой женщиной. Первое обещание новой жизни для него - взять в жены любовь всей своей жизни Лиене. Пару ждало феерическое событие - им подарили не только кольца, но и невероятно красивое свадебное платье, которое выбрала сама невеста.

Мадара, прожившая большую часть своей жизни как Марис, решила сделать шаг к новой идентичности. Операция по смене пола и гормональная терапия - процесс длительный, поэтому хирурги провели несколько операций, сделав ее черты лица более мягкими. После того, как операции закончились, Мадара с помощь стилистов освоила новые навыки, которые позволят подчеркнуть ее женственность.